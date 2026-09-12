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Батарейка Varta CR 2032 BLI 1 1pcs/Pack купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка Varta CR 2032 BLI 1 1pcs/Pack

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Батарейка Varta CR 2032 BLI 1 1pcs/Pack
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656241
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Характеристики

Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
25

Описание товара Батарейка Varta CR 2032 BLI 1 1pcs/Pack

Батарейка VARTA CR2032 предназначена для применения в небольших электронных устройствах, таких как тонометры, автомобильные ключи, весы и т. д. Благодаря литиевому элементу, она обеспечивает стабильное напряжение 3 В и гарантирует длительный срок службы. Технические характеристики: - Тип товара: батарейка - Типоразмер: дисковая (CR2032) - Напряжение: 3 В - Тип элемента: литиевый - Количество батареек в упаковке: 1 шт. - Срок хранения: 10 лет - Страна-производитель: Китай Упаковка и количество: - Вид упаковки: блистер - Количество упаковок: 1 уп. Выбирая батарейку VARTA CR2032, вы получаете высококачественный продукт от известного производителя, который обеспечит стабильную работу ваших электронных устройств на протяжении долгого времени.

Отзывы о товаре Батарейка Varta CR 2032 BLI 1 1pcs/Pack




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Характеристики
Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейка
Описание
Батарейка VARTA CR2032 предназначена для применения в небольших электронных устройствах, таких как тонометры, автомобильные ключи, весы и т. д. Благодаря литиевому элементу, она обеспечивает стабильное напряжение 3 В и гарантирует длительный срок службы. Технические характеристики: - Тип товара: батарейка - Типоразмер: дисковая (CR2032) - Напряжение: 3 В - Тип элемента: литиевый - Количество батареек в упаковке: 1 шт. - Срок хранения: 10 лет - Страна-производитель: Китай Упаковка и количество: - Вид упаковки: блистер - Количество упаковок: 1 уп. Выбирая батарейку VARTA CR2032, вы получаете высококачественный продукт от известного производителя, который обеспечит стабильную работу ваших электронных устройств на протяжении долгого времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Varta CR 2032 BLI 1 1pcs/Pack - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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