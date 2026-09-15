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Батарейки Varta Energy 4106 AA BL4 4pcs/Pack купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейки Varta Energy 4106 AA BL4 4pcs/Pack

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Батарейки Varta Energy 4106 AA BL4 4pcs/Pack
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656254
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Характеристики

Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
160

Описание товара Батарейки Varta Energy 4106 AA BL4 4pcs/Pack

Батарейки типоразмера АА наиболее распространены, поэтому используются во многих приборах: фонариках, электрических щётках, детских игрушках. Помимо широкой сферы применения, такие элементы питания отличаются малыми габаритами: их удобно хранить дома с запасом, а также брать в походы и путешествия. Используйте щелочные батарейки с любыми устройствами: от тех, которые не создают долговременных и интенсивных нагрузок, до потребляющих значительный ток. Это могут быть как пульты дистанционного управления для ТВ, калькуляторы, часы, так и фотовспышки, радиоуправляемые модели. Срок хранения данных элементов питания составляет от 3 до 5 лет.

Отзывы о товаре Батарейки Varta Energy 4106 AA BL4 4pcs/Pack




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Характеристики
Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейки типоразмера АА наиболее распространены, поэтому используются во многих приборах: фонариках, электрических щётках, детских игрушках. Помимо широкой сферы применения, такие элементы питания отличаются малыми габаритами: их удобно хранить дома с запасом, а также брать в походы и путешествия. Используйте щелочные батарейки с любыми устройствами: от тех, которые не создают долговременных и интенсивных нагрузок, до потребляющих значительный ток. Это могут быть как пульты дистанционного управления для ТВ, калькуляторы, часы, так и фотовспышки, радиоуправляемые модели. Срок хранения данных элементов питания составляет от 3 до 5 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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