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Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422)

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Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 1
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 2
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 3
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 4
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 5
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 6
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 7
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 8
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 9
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 10
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 11
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 12
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 13
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 14
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 15
Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 1
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 2
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 3
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 4
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 5
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 6
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 7
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 8
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 9
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 10
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 11
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 12
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 13
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 14
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 15
  • Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655262
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Держатель автомобильный
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
30

Описание товара Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422)

Автомобильный держатель UGREEN для телефона имеет подпружиненную конструкцию, которая фиксирует устройство надежно и плотно, без шатания. Миниатюрный размер, удобный для переноски, не блокирует вентиляционное отверстие. Универсальная совместимость Этот автомобильный держатель совместим со смартфонами с диагональю экрана 4.7–7.12” (ширина: 61–83 мм), включая iPhone 13/ 12 Mini/ 11 Pro/ XS Max/ XS/ XR/ X/ Max/ 8 Plus/ 8/ 7 Plus/ 7/ 6S Plus/ 6S/ 6/ SE, Samsung Galaxy S21 Ultra/ S20/ S10/ S9/ S8/ S7/ A71/ A51 и другие. Надежно и без царапин Автомобильный держатель для телефона изготовлен из улучшенного силиконового материала и имеет встроенную металлическую структуру из марганцовистой стали, чтобы гарантировать, что долговременный зажим не упадет, а вентиляционное отверстие не поцарапается. Лучший угол обзора Держатель мобильного телефона поддерживает вращение на 360°, вы можете настроить как горизонтальное, так и вертикальное положение, удерживая руки с обеих сторон автомобильного крепления. Внутренняя часть дужек также сделана из силиконового материала, который может защитить телефон от царапин. Пожалуйста, обратите внимание 1 Используйте устройство с горизонтальными вентиляционными отверстиями. Не рекомендуется использование при вертикальных, круглых, дугообразных и втягивающего типа вентиляционных отверстиях. Пожалуйста, обратите внимание 2 Это крепление нельзя использовать с телефоном, на задней панели которого есть попсокет. Убедитесь, что общая толщина телефона с чехлом не превышает 11 мм.

Отзывы о товаре Автомобильный держатель UGREEN LP120-10422 Black (10422)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Держатель автомобильный
Описание
Автомобильный держатель UGREEN для телефона имеет подпружиненную конструкцию, которая фиксирует устройство надежно и плотно, без шатания. Миниатюрный размер, удобный для переноски, не блокирует вентиляционное отверстие. Универсальная совместимость Этот автомобильный держатель совместим со смартфонами с диагональю экрана 4.7–7.12” (ширина: 61–83 мм), включая iPhone 13/ 12 Mini/ 11 Pro/ XS Max/ XS/ XR/ X/ Max/ 8 Plus/ 8/ 7 Plus/ 7/ 6S Plus/ 6S/ 6/ SE, Samsung Galaxy S21 Ultra/ S20/ S10/ S9/ S8/ S7/ A71/ A51 и другие. Надежно и без царапин Автомобильный держатель для телефона изготовлен из улучшенного силиконового материала и имеет встроенную металлическую структуру из марганцовистой стали, чтобы гарантировать, что долговременный зажим не упадет, а вентиляционное отверстие не поцарапается. Лучший угол обзора Держатель мобильного телефона поддерживает вращение на 360°, вы можете настроить как горизонтальное, так и вертикальное положение, удерживая руки с обеих сторон автомобильного крепления. Внутренняя часть дужек также сделана из силиконового материала, который может защитить телефон от царапин. Пожалуйста, обратите внимание 1 Используйте устройство с горизонтальными вентиляционными отверстиями. Не рекомендуется использование при вертикальных, круглых, дугообразных и втягивающего типа вентиляционных отверстиях. Пожалуйста, обратите внимание 2 Это крепление нельзя использовать с телефоном, на задней панели которого есть попсокет. Убедитесь, что общая толщина телефона с чехлом не превышает 11 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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