Шуруповерт аккумуляторный Crown CT21090HMX-4 BMC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655163
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель?шуруповерт, аккумулятор (2 шт), зарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита (двухсторонняя), кейс, руководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
75
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
41х35х11
Вес, кг.
2
Описание товара Шуруповерт аккумуляторный Crown CT21090HMX-4 BMC
Аккумуляторная дрель- шуруповерт BL CROWN CT21090HMX-4BMC– это мощный и надежный инструмент, созданный для профессионалов и тех, кто ценит качество и удобство в работе. Подходит для широкого спектра задач – от сборки мебели до строительных работ, а два аккумулятора и быстрозарядное устройство позволяют работать без перерывов.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель?шуруповерт, аккумулятор (2 шт), зарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита (двухсторонняя), кейс, руководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
75
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Аккумуляторная дрель- шуруповерт BL CROWN CT21090HMX-4BMC– это мощный и надежный инструмент, созданный для профессионалов и тех, кто ценит качество и удобство в работе. Подходит для широкого спектра задач – от сборки мебели до строительных работ, а два аккумулятора и быстрозарядное устройство позволяют работать без перерывов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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