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Телевизор Hisense 65A85K черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 65A85K черный

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Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 1
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 2
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 3
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 4
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Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 8
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Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 10
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 11
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 12
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 13
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 14
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 15
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 16
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 17
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 18
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 19
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 20
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 21
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 22
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 23
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 24
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 25
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 26
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 27
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 28
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 29
Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 9
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 10
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 11
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 12
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 13
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 14
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 15
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 16
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 17
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 18
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 19
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 20
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 21
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 22
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 23
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 24
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 25
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 26
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 27
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 28
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 29
  • Телевизор Hisense 65A85K черный - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
175 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654935
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
2.12х1.3х0.32
Вес, кг.
39

Описание товара Телевизор Hisense 65A85K черный

Телевизор OLED Hisense 65A85K выполнен в тонком корпусе с узкой рамкой. Благодаря 65-дюймовой панели на основе технологии самоподсвечивающихся пикселей OLED с разрешением UltraHD обеспечивается четкое изображение с глубокими и натуральными оттенками. Технология Pixel Dimming гарантирует видимость мелких деталей. Режим Game Mode PRO с автоматическим режимом низкой задержки и частота обновления 120 Гц обеспечивают плавное воспроизведение динамичного изображения. Акустическая система мощностью 60 Вт с сабвуфером и динамиками гарантирует объемное чистое звучание. Платформа Smart TV под управлением ОС VIDAA предоставляет возможность запуска потоковых сервисов и приложений. Для беспроводной синхронизации в телевизоре Hisense 65A85K реализованы стандарты Wi-Fi и Bluetooth. Подставка предусматривает поворот экрана влево и вправо на 25°.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65A85K черный




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор OLED Hisense 65A85K выполнен в тонком корпусе с узкой рамкой. Благодаря 65-дюймовой панели на основе технологии самоподсвечивающихся пикселей OLED с разрешением UltraHD обеспечивается четкое изображение с глубокими и натуральными оттенками. Технология Pixel Dimming гарантирует видимость мелких деталей. Режим Game Mode PRO с автоматическим режимом низкой задержки и частота обновления 120 Гц обеспечивают плавное воспроизведение динамичного изображения. Акустическая система мощностью 60 Вт с сабвуфером и динамиками гарантирует объемное чистое звучание. Платформа Smart TV под управлением ОС VIDAA предоставляет возможность запуска потоковых сервисов и приложений. Для беспроводной синхронизации в телевизоре Hisense 65A85K реализованы стандарты Wi-Fi и Bluetooth. Подставка предусматривает поворот экрана влево и вправо на 25°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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