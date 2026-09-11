Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS
Мышь проводная ExeGate SH-9025L2 привлекает внимание сдержанным простым исполнением и достойной «начинкой», состоящей из оптического светодиодного сенсора с максимальным разрешением 1000 dpi. Именно с его помощью вы прочувствуете всю легкость скольжения и поразительную точность при наведении курсора. Отдельного внимания достоин корпус мыши проводной ExeGate SH-9025L2 на основе пластика с матовым покрытием, которое предупреждает ее скольжение, гарантируя комфортную работу за экраном ПК или ноутбука. Кроме того, подобной поверхности не свойственно постоянное накапливание загрязнений и оседание частиц пыли. Удобный захват аксессуара правой и левой рукой гарантирует тщательно продуманная форма. Представленная модель включает в себя 3 кнопки, в числе которых колесико прокрутки, незаменимое при осуществлении быстрого просмотра файлов. Для подключения к необходимому устройству используется интерфейс USB Type-A.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб. 730 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MOP-400-R red
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Nakatomi MOG-08U USB Black
-
В наличииЦена 380 руб. 610 руб.95 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-360-LM
-
В наличииЦена 380 руб. 724 руб.95 руб. в СплитМышь Oklick 488MW черный
-
В наличииЦена 380 руб. 650 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW011 (ZL.MCEEE.002) черный/синий
-
В наличииЦена 380 руб. 740 руб.95 руб. в СплитМышь беспроводная Sven RX-515SW чёрная
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь DX-101, USB, чёрный
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.030) белый
-
В наличииЦена 390 руб. 800 руб.98 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-935 черный (52935)
-
В наличииЦена 390 руб. 660 руб.98 руб. в СплитМышь Oklick 395M SHADOW черный
-
В наличииЦена 400 руб. 660 руб.100 руб. в СплитМышь Defender Datum MM-265 черный
-
В наличииЦена 400 руб. 790 руб.100 руб. в СплитМышь Acer OMW140 черный (ZL.MCEEE.00L)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь ExeGate SH-9025L2 EX279943RUS