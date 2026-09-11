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Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K

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Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 1
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 2
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 3
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 4
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 5
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 6
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 7
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 8
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 9
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 10
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 11
Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 1
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 2
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 3
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 4
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 5
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 6
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 7
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 8
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 9
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 10
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 11
  • Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
550 руб.  760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654281
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K

Мышь беспроводная Acer OMR137 ? компактный, легкий и удобный манипулятор в симметричном корпусе. Он удобен для хвата любой рукой, подключается к устройствам через USB-ресивер. Качественный сигнал обеспечивает радиоканал, действующий на частоте 2.4 ГГц. Беспроводное соединение позволяет свободно перемещаться по комнате, управляя компьютером с любого места в радиусе 10 м. В основе Acer OMR137 лежит светодиодный сенсор с поддержкой разрешения 1600 dpi. Он позволяет мышке мгновенно и точно реагировать на каждое движение руки пользователя, отображая все действия на мониторе. Специальная кнопка смены dpi позволяет настроить манипулятор на определенный вид работы: возможно изменение разрешения с 1600 dpi на 1000 dpi. Всего предусмотрено 4 кнопки. Среди них колесико прокрутки с прорезиненным основанием, которое не допускает скольжения пальца. Для работы внутрь мыши устанавливается батарейка ААА.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Acer OMR137 ? компактный, легкий и удобный манипулятор в симметричном корпусе. Он удобен для хвата любой рукой, подключается к устройствам через USB-ресивер. Качественный сигнал обеспечивает радиоканал, действующий на частоте 2.4 ГГц. Беспроводное соединение позволяет свободно перемещаться по комнате, управляя компьютером с любого места в радиусе 10 м. В основе Acer OMR137 лежит светодиодный сенсор с поддержкой разрешения 1600 dpi. Он позволяет мышке мгновенно и точно реагировать на каждое движение руки пользователя, отображая все действия на мониторе. Специальная кнопка смены dpi позволяет настроить манипулятор на определенный вид работы: возможно изменение разрешения с 1600 dpi на 1000 dpi. Всего предусмотрено 4 кнопки. Среди них колесико прокрутки с прорезиненным основанием, которое не допускает скольжения пальца. Для работы внутрь мыши устанавливается батарейка ААА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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