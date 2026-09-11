Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR137 Black ZL.MCEEE.01K
Мышь беспроводная Acer OMR137 ? компактный, легкий и удобный манипулятор в симметричном корпусе. Он удобен для хвата любой рукой, подключается к устройствам через USB-ресивер. Качественный сигнал обеспечивает радиоканал, действующий на частоте 2.4 ГГц. Беспроводное соединение позволяет свободно перемещаться по комнате, управляя компьютером с любого места в радиусе 10 м. В основе Acer OMR137 лежит светодиодный сенсор с поддержкой разрешения 1600 dpi. Он позволяет мышке мгновенно и точно реагировать на каждое движение руки пользователя, отображая все действия на мониторе. Специальная кнопка смены dpi позволяет настроить манипулятор на определенный вид работы: возможно изменение разрешения с 1600 dpi на 1000 dpi. Всего предусмотрено 4 кнопки. Среди них колесико прокрутки с прорезиненным основанием, которое не допускает скольжения пальца. Для работы внутрь мыши устанавливается батарейка ААА.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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