Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver
Мышь A4TECH - это идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего ПК. Этот беспроводной аксессуар весит всего 71 грамм, что делает его лёгким и удобным в использовании, не перегружая вашу руку даже при длительной работе. Работая от одной батареи типа АА, мышь обеспечивает впечатляющую мобильность с радиусом действия беспроводной связи до 15 метров, предоставляя свободу передвижения и удобство без лишних проводов. Элегантный серебристый цвет корпуса придаёт устройству современный и стильный вид, который идеально дополнит любой рабочий стол. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора для любой задачи, будь то работа с документами, интернет-сёрфинг или лёгкие игры. Тип подключения - беспроводной, через USB Type-A интерфейс, обеспечивает быстрое и удобное подключение к вашему компьютеру. Созданная для пользователей, которые ценят как производительность, так и стиль, мышь A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования, обеспечивая комфорт и эффективность в каждой детали.
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