Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 20
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 21
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 22
Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серебристый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 20
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 22
  • Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654253
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серебристый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
178

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver

Мышь A4TECH - это идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего ПК. Этот беспроводной аксессуар весит всего 71 грамм, что делает его лёгким и удобным в использовании, не перегружая вашу руку даже при длительной работе. Работая от одной батареи типа АА, мышь обеспечивает впечатляющую мобильность с радиусом действия беспроводной связи до 15 метров, предоставляя свободу передвижения и удобство без лишних проводов. Элегантный серебристый цвет корпуса придаёт устройству современный и стильный вид, который идеально дополнит любой рабочий стол. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора для любой задачи, будь то работа с документами, интернет-сёрфинг или лёгкие игры. Тип подключения - беспроводной, через USB Type-A интерфейс, обеспечивает быстрое и удобное подключение к вашему компьютеру. Созданная для пользователей, которые ценят как производительность, так и стиль, мышь A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования, обеспечивая комфорт и эффективность в каждой детали.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серебристый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x105
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH - это идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего ПК. Этот беспроводной аксессуар весит всего 71 грамм, что делает его лёгким и удобным в использовании, не перегружая вашу руку даже при длительной работе. Работая от одной батареи типа АА, мышь обеспечивает впечатляющую мобильность с радиусом действия беспроводной связи до 15 метров, предоставляя свободу передвижения и удобство без лишних проводов. Элегантный серебристый цвет корпуса придаёт устройству современный и стильный вид, который идеально дополнит любой рабочий стол. Мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора для любой задачи, будь то работа с документами, интернет-сёрфинг или лёгкие игры. Тип подключения - беспроводной, через USB Type-A интерфейс, обеспечивает быстрое и удобное подключение к вашему компьютеру. Созданная для пользователей, которые ценят как производительность, так и стиль, мышь A4TECH станет отличным выбором для повседневного использования, обеспечивая комфорт и эффективность в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FG35S Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...