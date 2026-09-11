Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver
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Характеристики
Описание товара Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver
Смарт-часы Samsung Galaxy Fit3 в алюминиевом корпусе позволяют управлять треками и камерой, а также получать уведомления от приложений и входящих вызовах. Достаточно завершить синхронизацию со смартфоном. Информация транслируется на 1.6-дюймовый AMOLED-дисплей. Для фиксации на запястье любого обхвата предусмотрен силиконовый ремешок. Предустановленные тренировки в количестве 107 штук служат для поддержания физической формы без посещения тренажерного зала. Смарт-часы Samsung Galaxy Fit3 анализируют количество пройденных шагов, пульс, содержание кислорода в крови, уровень стресса. С женским календарем можно отслеживать цикл и вносить данные о симптомах. Энергии аккумулятора достаточно для 312 ч работы в активном режиме. Защита по стандарту IP68 предупреждает риск негативного воздействия влаги.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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