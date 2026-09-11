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Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver

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Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 1
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 2
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 3
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 4
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 5
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 6
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 7
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 8
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 9
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 10
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 11
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 12
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 13
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 14
Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Fit3
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана
1.6
Разрешение экрана
402?256
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 1
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 2
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 3
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 4
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 5
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 6
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 7
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 8
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 9
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 10
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 11
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 12
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 13
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 14
  • Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653944
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Fit3
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
FreeRTOS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.6
Разрешение экрана
402?256
Плотность пикселей
298
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Здоровье
сна, калорий, физической активности
Функции
женский календарь, смена дизайна циферблата, функция обнаружения падения, дистанционное управление воспроизведением музыки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
съёмный крэдл
Емкость аккумулятора, мAч
208
Время работы в активном режиме
312
Габариты
28.8x42.9x9.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
200

Описание товара Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver

Смарт-часы Samsung Galaxy Fit3 в алюминиевом корпусе позволяют управлять треками и камерой, а также получать уведомления от приложений и входящих вызовах. Достаточно завершить синхронизацию со смартфоном. Информация транслируется на 1.6-дюймовый AMOLED-дисплей. Для фиксации на запястье любого обхвата предусмотрен силиконовый ремешок. Предустановленные тренировки в количестве 107 штук служат для поддержания физической формы без посещения тренажерного зала. Смарт-часы Samsung Galaxy Fit3 анализируют количество пройденных шагов, пульс, содержание кислорода в крови, уровень стресса. С женским календарем можно отслеживать цикл и вносить данные о симптомах. Энергии аккумулятора достаточно для 312 ч работы в активном режиме. Защита по стандарту IP68 предупреждает риск негативного воздействия влаги.

Отзывы о товаре Фитнес браслет Samsung Galaxy Fit3 (SM-R390NZSACIS) Silver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Fit3
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
FreeRTOS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.6
Разрешение экрана
402?256
Плотность пикселей
298
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Здоровье
сна, калорий, физической активности
Функции
женский календарь, смена дизайна циферблата, функция обнаружения падения, дистанционное управление воспроизведением музыки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
съёмный крэдл
Емкость аккумулятора, мAч
208
Время работы в активном режиме
312
Габариты
28.8x42.9x9.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Samsung Galaxy Fit3 в алюминиевом корпусе позволяют управлять треками и камерой, а также получать уведомления от приложений и входящих вызовах. Достаточно завершить синхронизацию со смартфоном. Информация транслируется на 1.6-дюймовый AMOLED-дисплей. Для фиксации на запястье любого обхвата предусмотрен силиконовый ремешок. Предустановленные тренировки в количестве 107 штук служат для поддержания физической формы без посещения тренажерного зала. Смарт-часы Samsung Galaxy Fit3 анализируют количество пройденных шагов, пульс, содержание кислорода в крови, уровень стресса. С женским календарем можно отслеживать цикл и вносить данные о симптомах. Энергии аккумулятора достаточно для 312 ч работы в активном режиме. Защита по стандарту IP68 предупреждает риск негативного воздействия влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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