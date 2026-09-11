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Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5

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Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 1
Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 2
Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 3
Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 4
Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653688
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
5.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.36

Описание товара Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI представляет собой идеальную основу для сборки мощного игрового или рабочего ПК без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она оптимально подходит для геймеров, планирующих использовать современные видеокарты в связке с производительными процессорами Intel Core i5, i7 или даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений. Создатели контента также оценят её стабильность и широкие возможности подключения для работы с видеомонтажом, стримингом и 3D-графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700. Эта комбинация обеспечивает совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel, но важно помнить, что B760 не поддерживает разгон CPU по множителю, оставляя эту возможность для старших Z-чипсетов. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что гарантирует большое количество слотов расширения и удобство монтажа в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также обеспечивает лучшее охлаждение компонентов.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью профилей XMP, что критически важно для производительности в современных играх и рабочих приложениях. Для видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми быстрыми графическими ускорителями будущего. Для хранения данных доступны три слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe-накопителей PCIe 4.0, причём все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI спроектирована с большим запасом прочности, что является визитной карточкой серии TOMAHAWK. Мощная 12+1+1-фазная схема с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное напряжение даже для старших моделей процессоров Core i7 и i9 при длительных нагрузках. Для питания CPU используются два разъёма 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими чипами и гарантирует отсутствие просадок по питанию.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для проводного подключения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предлагает качественное 7.1-канальное аудио, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии Mystic Light для синхронизации RGB-подсветки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя 8-pin коннекторами для питания процессора, а корпус поддерживает установку плат формата ATX. Хотя плата не предназначена для разгона CPU, её мощный VRM требует хорошей продуваемости внутри корпуса для стабильной работы с топовыми процессорами. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; проверить совместимость и наличие необходимой версии можно на официальном сайте производителя перед сборкой системы.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
5.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Развернуть
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI представляет собой идеальную основу для сборки мощного игрового или рабочего ПК без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она оптимально подходит для геймеров, планирующих использовать современные видеокарты в связке с производительными процессорами Intel Core i5, i7 или даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений. Создатели контента также оценят её стабильность и широкие возможности подключения для работы с видеомонтажом, стримингом и 3D-графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700. Эта комбинация обеспечивает совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel, но важно помнить, что B760 не поддерживает разгон CPU по множителю, оставляя эту возможность для старших Z-чипсетов. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что гарантирует большое количество слотов расширения и удобство монтажа в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также обеспечивает лучшее охлаждение компонентов.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью профилей XMP, что критически важно для производительности в современных играх и рабочих приложениях. Для видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми быстрыми графическими ускорителями будущего. Для хранения данных доступны три слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe-накопителей PCIe 4.0, причём все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI спроектирована с большим запасом прочности, что является визитной карточкой серии TOMAHAWK. Мощная 12+1+1-фазная схема с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное напряжение даже для старших моделей процессоров Core i7 и i9 при длительных нагрузках. Для питания CPU используются два разъёма 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими чипами и гарантирует отсутствие просадок по питанию.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для проводного подключения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предлагает качественное 7.1-канальное аудио, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии Mystic Light для синхронизации RGB-подсветки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя 8-pin коннекторами для питания процессора, а корпус поддерживает установку плат формата ATX. Хотя плата не предназначена для разгона CPU, её мощный VRM требует хорошей продуваемости внутри корпуса для стабильной работы с топовыми процессорами. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; проверить совместимость и наличие необходимой версии можно на официальном сайте производителя перед сборкой системы.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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