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Мышь CBR CM 103 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь CBR CM 103 Black

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Мышь CBR CM 103 Black - фото 1
Мышь CBR CM 103 Black - фото 2
Мышь CBR CM 103 Black - фото 3
Мышь CBR CM 103 Black - фото 4
Мышь CBR CM 103 Black - фото 5
Мышь CBR CM 103 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь CBR CM 103 Black - фото 1
  • Мышь CBR CM 103 Black - фото 2
  • Мышь CBR CM 103 Black - фото 3
  • Мышь CBR CM 103 Black - фото 4
  • Мышь CBR CM 103 Black - фото 5
  • Мышь CBR CM 103 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
400 руб.  480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653373
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Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
110

Описание товара Мышь CBR CM 103 Black

CBR CM 103 Black, Мышь проводная, оптическая, USB, 1000 dpi, 3 кнопки и колесо прокрутки, ABS-пластик, длина кабеля 1,5 м, цвет чёрный

Отзывы о товаре Мышь CBR CM 103 Black




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
CBR CM 103 Black, Мышь проводная, оптическая, USB, 1000 dpi, 3 кнопки и колесо прокрутки, ABS-пластик, длина кабеля 1,5 м, цвет чёрный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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