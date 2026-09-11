Мышь CBR CM 103 Black
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%400 руб. 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653373
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
110
Описание товара Мышь CBR CM 103 Black
CBR CM 103 Black, Мышь проводная, оптическая, USB, 1000 dpi, 3 кнопки и колесо прокрутки, ABS-пластик, длина кабеля 1,5 м, цвет чёрный
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CBR CM 103 Black, Мышь проводная, оптическая, USB, 1000 dpi, 3 кнопки и колесо прокрутки, ABS-пластик, длина кабеля 1,5 м, цвет чёрный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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