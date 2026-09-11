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Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109)

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Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 1
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 2
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 3
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 4
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 5
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 6
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 7
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 8
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 9
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 10
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 11
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 12
Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 1
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 2
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 3
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 4
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 5
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 6
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 7
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 8
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 9
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 10
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 11
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 12
  • Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652670
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Чехол для переноски
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
171

Описание товара Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109)

Проводные наушники Jabra Evolve 40 MS Stereo предусматривают в своей конструкции микрофон с шумоподавлением и воспроизводимыми частотами 100-10000 Гц для улучшения качества разговоров. Модель имеет разъемы USB и Jack 3.5 mm, благодаря которым ее можно подключить к большинству устройств. Накладные амбушюры с закрытым акустическим оформлением позволят вам хорошо слышать собеседника и не отвлекаться на окружающий шум. Проводные наушники с регулируемым оголовьем обеспечат комфортную посадку на протяжении всего рабочего дня.

Отзывы о товаре Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109)




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Чехол для переноски
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Проводные наушники Jabra Evolve 40 MS Stereo предусматривают в своей конструкции микрофон с шумоподавлением и воспроизводимыми частотами 100-10000 Гц для улучшения качества разговоров. Модель имеет разъемы USB и Jack 3.5 mm, благодаря которым ее можно подключить к большинству устройств. Накладные амбушюры с закрытым акустическим оформлением позволят вам хорошо слышать собеседника и не отвлекаться на окружающий шум. Проводные наушники с регулируемым оголовьем обеспечат комфортную посадку на протяжении всего рабочего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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