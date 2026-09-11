Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652670
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Чехол для переноски
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
171
Описание товара Наушники Jabra Evolve 40 Stereo MS (6399-823-109)
Проводные наушники Jabra Evolve 40 MS Stereo предусматривают в своей конструкции микрофон с шумоподавлением и воспроизводимыми частотами 100-10000 Гц для улучшения качества разговоров. Модель имеет разъемы USB и Jack 3.5 mm, благодаря которым ее можно подключить к большинству устройств. Накладные амбушюры с закрытым акустическим оформлением позволят вам хорошо слышать собеседника и не отвлекаться на окружающий шум. Проводные наушники с регулируемым оголовьем обеспечат комфортную посадку на протяжении всего рабочего дня.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Чехол для переноски
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
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Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Проводные наушники Jabra Evolve 40 MS Stereo предусматривают в своей конструкции микрофон с шумоподавлением и воспроизводимыми частотами 100-10000 Гц для улучшения качества разговоров. Модель имеет разъемы USB и Jack 3.5 mm, благодаря которым ее можно подключить к большинству устройств. Накладные амбушюры с закрытым акустическим оформлением позволят вам хорошо слышать собеседника и не отвлекаться на окружающий шум. Проводные наушники с регулируемым оголовьем обеспечат комфортную посадку на протяжении всего рабочего дня.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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