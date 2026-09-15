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David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка

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David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка - фото 1
David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка - фото 2
David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Virelles
Альбом (сингл)
GNOSIS
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка - фото 1
  • David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка - фото 2
  • David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602557651225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Virelles
Альбом (сингл)
GNOSIS
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Del Tabaco Y El Azucar, Fititi Nongo, Lengua I, Erume Kondo, Benkomo, Tierra, De Ida Y Vuelta I, Lengua II, De Ida Y Vuelta II, Nuna, Epilogo, Dos, Caracola, Visiones Sonoras, De Portal, De Tres, De Cuando Era Chiquita, De Coral
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Del Tabaco Y El Azucar, Fititi Nongo, Lengua I, Erume Kondo, Benkomo, Tierra, De Ida Y Vuelta I, Lengua II, De Ida Y Vuelta II, Nuna, Epilogo, Dos, Caracola, Visiones Sonoras, De Portal, De Tres, De Cuando Era Chiquita, De Coral



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602557651225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Virelles
Альбом (сингл)
GNOSIS
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Del Tabaco Y El Azucar, Fititi Nongo, Lengua I, Erume Kondo, Benkomo, Tierra, De Ida Y Vuelta I, Lengua II, De Ida Y Vuelta II, Nuna, Epilogo, Dos, Caracola, Visiones Sonoras, De Portal, De Tres, De Cuando Era Chiquita, De Coral
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Del Tabaco Y El Azucar, Fititi Nongo, Lengua I, Erume Kondo, Benkomo, Tierra, De Ida Y Vuelta I, Lengua II, De Ida Y Vuelta II, Nuna, Epilogo, Dos, Caracola, Visiones Sonoras, De Portal, De Tres, De Cuando Era Chiquita, De Coral


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
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David Virelles - Gnosis (0602557651225) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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