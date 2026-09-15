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5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка

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5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 1
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 2
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 3
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 4
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 5
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 6
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 7
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 8
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 9
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 10
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 11
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 12
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 13
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 14
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 15
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 16
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 17
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
No Heavy Petting
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 6
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 7
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 8
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 9
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 10
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 11
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 12
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 13
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 14
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 15
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 16
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 17
  • 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516099931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
No Heavy Petting
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Natural Thing, I'm A Loser, Can You Roll Her, Belladonna, Reasons Love, Highway Lady, On With The Action, A Fool In Love, Martian Landscape, Can You Roll Her, Doctor Doctor, Oh My, Out In The Street, Highway Lady, In A Looser, Let It Roll, This Kids, Shoot Shoot, Rock Bottom, Cmon Everybody, Boogie For George
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Natural Thing, I'm A Loser, Can You Roll Her, Belladonna, Reasons Love, Highway Lady, On With The Action, A Fool In Love, Martian Landscape, Can You Roll Her, Doctor Doctor, Oh My, Out In The Street, Highway Lady, In A Looser, Let It Roll, This Kids, Shoot Shoot, Rock Bottom, Cmon Everybody, Boogie For George

Отзывы о товаре 5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516099931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
No Heavy Petting
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Natural Thing, I'm A Loser, Can You Roll Her, Belladonna, Reasons Love, Highway Lady, On With The Action, A Fool In Love, Martian Landscape, Can You Roll Her, Doctor Doctor, Oh My, Out In The Street, Highway Lady, In A Looser, Let It Roll, This Kids, Shoot Shoot, Rock Bottom, Cmon Everybody, Boogie For George
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Natural Thing, I'm A Loser, Can You Roll Her, Belladonna, Reasons Love, Highway Lady, On With The Action, A Fool In Love, Martian Landscape, Can You Roll Her, Doctor Doctor, Oh My, Out In The Street, Highway Lady, In A Looser, Let It Roll, This Kids, Shoot Shoot, Rock Bottom, Cmon Everybody, Boogie For George
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060516099931, UFO, No Heavy Petting (coloured) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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