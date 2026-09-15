McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка
Маккой Тайнер обратился к Африке в своем потрясающем альбоме 1970 года Extensions далеко идущем исследовании идентичности чернокожих, ставшим пятой записью искусного пианиста для Blue Note Records. После ухода из группы Джона Колтрейна Тайнер перешел из Impulse в Blue Note и в 1967 году написал свою бессмертную классику пост-бопа The Real McCoy. В последующие годы Тайнер постепенно расширял свой музыкальный диапазон: писал для ансамбля из 9 человек на Tender Moments, исследуя текстуры фортепианных вибраций возглавили квартет с Бобби Хатчерсоном в Time for Tyner и раздвинули границы мейнстримного джаза в Expansions. Extensions пожалуй, наиболее примечательна тем, что это единственное записанное сотрудничество между Тайнером и Элис Колтрейн, который играет на арфе в трех из четырех пьес альбома (все сочинены Тайнером) вместе с Гэри Барцем на альт-саксофоне, Уэйном Шортером на сопрано и тенор-саксофоне, Роном Картером. на басу и Элвин Джонс на барабанах. Экспансивная вступительная композиция «Message from the Nile» с ее земляным грувом, звуками арфы и странствующими импровизациями является центральной частью альбома. «The Wanderer» начинается в скачущем ритме, а затем переходит в галопирующий свинг для свободных соло. Сторона B открывается «Survival Blues», еще одним расширенным исполнением, которое предлагает каждому солисту широкое пространство, прежде чем альбом завершается импрессионистической заключительной пьесой «His Blessings».
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