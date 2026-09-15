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Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка

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Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 5
Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 6
Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Borboletta
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 5
  • Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 6
  • Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Borboletta
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Spring Manifestations (Sound Effects), Canto De Los Flores, Life Is A , Give And Take, One With The Sun, Aspirations, Practice What You Preach, Mirage, Here And Now, Flor De Canela, Promise Of A Fisherman, Borboletta
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Spring Manifestations (Sound Effects), Canto De Los Flores, Life Is A , Give And Take, One With The Sun, Aspirations, Practice What You Preach, Mirage, Here And Now, Flor De Canela, Promise Of A Fisherman, Borboletta

Отзывы о товаре Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Borboletta
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Spring Manifestations (Sound Effects), Canto De Los Flores, Life Is A , Give And Take, One With The Sun, Aspirations, Practice What You Preach, Mirage, Here And Now, Flor De Canela, Promise Of A Fisherman, Borboletta
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Spring Manifestations (Sound Effects), Canto De Los Flores, Life Is A , Give And Take, One With The Sun, Aspirations, Practice What You Preach, Mirage, Here And Now, Flor De Canela, Promise Of A Fisherman, Borboletta
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Borboletta (Analogue) (4260019714688) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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