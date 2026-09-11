Alphaville - Salvation (2023 Remastered) (5054197677922) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652281
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197677922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Inside Out, Monkey In The Moon, Guardian Angel, Wishful Thinking, Flame, Point Of Know Return, Control, Dangerous Places, Spirit Of The Age, Soul Messiah, Horizons, Pandoras Lullaby, Wishful Thinking (Radiomix Turbobeat), Life Is King, Wishful Thinking (Physical 12 Mix), Flame (Single Version Turbobeat)
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alphaville - Salvation (2023 Remastered) (5054197677922) виниловая пластинка
Salvation - это новый студийный альбом легендарной группы Alphaville, который представляет собой смесь электронных ритмов и захватывающих мелодий. Этот двойной винил несет в себе энергию и эмоциональную глубину, которые проникают в каждую песню. Звучание альбома Salvation поражает своей красотой и оригинальностью. Каждая композиция переносит слушателя в иной музыкальный мир, наполняя его магией и атмосферой. Уникальный звуковой опыт и потрясающие вокальные выступления не оставят равнодушными ни одного поклонника Alphaville.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитMika - Life In Cartoon Motion (0602465571585) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитSoft Cell - The Art Of Falling Apart (Coloured) (0602475632825) ...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитDisclosure - Caracal (zoetrope picture) (0602478654329) винилова...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитThirty Seconds To Mars - This Is War (5099930943315) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитGorgon City - Reverie (0602465267983) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитRush - Snakes & Arrows (603497816545) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитOST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) ...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитDream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитMinistry - Psalm 69 (0603497820412) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитMinistry - Mind Is A Terrible Thing To Taste (0603497820405) вин...
-
В наличииЦена 6 980 руб. 9 178 руб.1745 руб. в СплитMetallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197677922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Inside Out, Monkey In The Moon, Guardian Angel, Wishful Thinking, Flame, Point Of Know Return, Control, Dangerous Places, Spirit Of The Age, Soul Messiah, Horizons, Pandoras Lullaby, Wishful Thinking (Radiomix Turbobeat), Life Is King, Wishful Thinking (Physical 12 Mix), Flame (Single Version Turbobeat)
Развернуть
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Salvation - это новый студийный альбом легендарной группы Alphaville, который представляет собой смесь электронных ритмов и захватывающих мелодий. Этот двойной винил несет в себе энергию и эмоциональную глубину, которые проникают в каждую песню. Звучание альбома Salvation поражает своей красотой и оригинальностью. Каждая композиция переносит слушателя в иной музыкальный мир, наполняя его магией и атмосферой. Уникальный звуковой опыт и потрясающие вокальные выступления не оставят равнодушными ни одного поклонника Alphaville.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alphaville - Salvation (2023 Remastered) (5054197677922) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Alphaville - Salvation (2023 Remastered) (5054197677922) виниловая пластинка