Alphaville - Prostitute (2023 Remastered) (5054197677496) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Prostitute
Версия издания
deluxe
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652280
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197677496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Prostitute
Трек-лист
The Paradigm Shift, Fools, Beethoven, Ascension Day, The Impossible Dream, Parade, Aint It Strange, All In The Golden Afternoon, Oh Patti, Ivory Tower, Faith, Iron John, The One Thing, Some People, Euphoria, Apollo
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alphaville - Prostitute (2023 Remastered) (5054197677496) виниловая пластинка
Prostitute - новый альбом легендарной группы Alphaville, в котором объединяется техно-поп и синтипоп звучание. Этот двойной винил представляет собой музыкальное путешествие, наполненное эмоциями и мелодиями. Каждая композиция на альбоме Prostitute уникальна и переносит слушателя в мир электронных звуков. Талантливые музыканты группы Alphaville создали атмосферу, которая ни кого не оставит равнодушным. От легких танцевальных ритмов до глубоких и лирических моментов, этот альбом предлагает разнообразие музыкального опыта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197677496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Prostitute
Трек-лист
The Paradigm Shift, Fools, Beethoven, Ascension Day, The Impossible Dream, Parade, Aint It Strange, All In The Golden Afternoon, Oh Patti, Ivory Tower, Faith, Iron John, The One Thing, Some People, Euphoria, Apollo
Версия издания
deluxe
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Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Prostitute - новый альбом легендарной группы Alphaville, в котором объединяется техно-поп и синтипоп звучание. Этот двойной винил представляет собой музыкальное путешествие, наполненное эмоциями и мелодиями. Каждая композиция на альбоме Prostitute уникальна и переносит слушателя в мир электронных звуков. Талантливые музыканты группы Alphaville создали атмосферу, которая ни кого не оставит равнодушным. От легких танцевальных ритмов до глубоких и лирических моментов, этот альбом предлагает разнообразие музыкального опыта.
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Alphaville - Prostitute (2023 Remastered) (5054197677496) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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