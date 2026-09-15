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Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка

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Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624849032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here To Stay, Living In The '20s, Father To A Son, Saviors, Fancy Sauce
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка

Американское панк-рок-трио Green Day объявило о выпуске своей четырнадцатой пластинки под названием Saviors. Релиз увидит свет 19 января. Продюсером лонгплея выступил Роб Кавалло, сотрудничавший с коллективом над их знаковыми альбомами Dookie (1994) и American Idiot (2004). В дополнение к анонсу группа выпустила сингл The American Dream Is Killing Me, который недавно сыграла вживую на концерте в Лас-Вегасе. На трек также вышел черно-белый клип, в котором Green Day играют на фоне разворачивающегося зомби-апокалипсиса. Стоит заметить, что обложка Saviors выполнена в соответствующих тонах. На ней изображены горящий автомобиль и мальчик, разводящий руками.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624849032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here To Stay, Living In The '20s, Father To A Son, Saviors, Fancy Sauce
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Американское панк-рок-трио Green Day объявило о выпуске своей четырнадцатой пластинки под названием Saviors. Релиз увидит свет 19 января. Продюсером лонгплея выступил Роб Кавалло, сотрудничавший с коллективом над их знаковыми альбомами Dookie (1994) и American Idiot (2004). В дополнение к анонсу группа выпустила сингл The American Dream Is Killing Me, который недавно сыграла вживую на концерте в Лас-Вегасе. На трек также вышел черно-белый клип, в котором Green Day играют на фоне разворачивающегося зомби-апокалипсиса. Стоит заметить, что обложка Saviors выполнена в соответствующих тонах. На ней изображены горящий автомобиль и мальчик, разводящий руками.


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Green Day - Saviors (coloured) (0093624849032) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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