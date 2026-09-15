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Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка

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Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 1
Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 2
Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 3
Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 4
Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Go West
Альбом (сингл)
Go West
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 1
  • Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 2
  • Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 3
  • Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 4
  • Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652245
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis Catalogue
Barcode
[5060516097609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Go West
Альбом (сингл)
Go West
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
We Close Our Eyes, Dont Look Down, Call Me, Eye To Eye, Haunted, S.O.S., Goodbye Girl, Innocence, Missing Persons
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We Close Our Eyes, Dont Look Down, Call Me, Eye To Eye, Haunted, S.O.S., Goodbye Girl, Innocence, Missing Persons

Отзывы о товаре Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis Catalogue
Barcode
[5060516097609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Go West
Альбом (сингл)
Go West
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
We Close Our Eyes, Dont Look Down, Call Me, Eye To Eye, Haunted, S.O.S., Goodbye Girl, Innocence, Missing Persons
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We Close Our Eyes, Dont Look Down, Call Me, Eye To Eye, Haunted, S.O.S., Goodbye Girl, Innocence, Missing Persons
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Go West - Go West (coloured) (5060516097609) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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