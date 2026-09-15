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Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка

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Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Byrd In Paris
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3700409813719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Byrd In Paris
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dear Old Stockholm, Pauls Pals, Flute Blues, Rays Idea, The Blues Walk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Donald Byrd / Byrd In Paris (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию музыкальных шедевров. Альбом Byrd In Paris является настоящим произведением искусства от талантливого музыканта Дональда Бёрда. В этой записи звучит великолепный джаз, исполненный с энергией и страстью, которая заполняет каждую ноту. Звуковое качество этой виниловой пластинки позволяет полностью погрузиться в музыку и насладиться каждым звуком. Вы услышите богатство инструментов, глубокую и насыщенную мелодику, которая перенесет вас в парижский вечерний амбианс. Если вы хотите купить виниловую пластинку Donald Byrd / Byrd In Paris (1LP), не упустите эту возможность добавить качественную музыку в свою коллекцию. Увлекательное путешествие в мир джаза ждет вас!

Отзывы о товаре Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3700409813719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Byrd In Paris
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dear Old Stockholm, Pauls Pals, Flute Blues, Rays Idea, The Blues Walk
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Donald Byrd / Byrd In Paris (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию музыкальных шедевров. Альбом Byrd In Paris является настоящим произведением искусства от талантливого музыканта Дональда Бёрда. В этой записи звучит великолепный джаз, исполненный с энергией и страстью, которая заполняет каждую ноту. Звуковое качество этой виниловой пластинки позволяет полностью погрузиться в музыку и насладиться каждым звуком. Вы услышите богатство инструментов, глубокую и насыщенную мелодику, которая перенесет вас в парижский вечерний амбианс. Если вы хотите купить виниловую пластинку Donald Byrd / Byrd In Paris (1LP), не упустите эту возможность добавить качественную музыку в свою коллекцию. Увлекательное путешествие в мир джаза ждет вас!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - Byrd In Paris (Analogue) (3700409813719) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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