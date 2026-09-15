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0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка

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0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 8
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 9
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bruce Katz Band
Альбом (сингл)
Crescent Crawl
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 8
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 9
  • 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioQuest
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioQuest
Barcode
[0092592101210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bruce Katz Band
Альбом (сингл)
Crescent Crawl
Жанр
Jazz
Трек-лист
Crescent Crawl, Expression, Contrition, BK's Broiler, Buzz Cut, One Way Ticket, Boomer's Thing, Beast, Will It Go 'Round In Circles, B10 Just A Closer Walk With Thee
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Bruce Katz Band / Crescent Crawl (1LP) - это возможность окунуться в захватывающий мир музыки и насладиться талантом группы Bruce Katz Band. Альбом "Crescent Crawl" является настоящим шедевром, обладающим уникальным сочетанием блюза, джаза и фанка. Каждая композиция отличается энергичным ритмом, искренними эмоциями и блестящим мастерством музыкантов. Группа Bruce Katz Band, известная своими яркими выступлениями и неповторимым звучанием, создала альбом, который покорит сердца поклонников разных музыкальных жанров. "Crescent Crawl" обладает сильной душой и притягательностью, которые исходят из каждой ноты песен. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bruce Katz Band / Crescent Crawl (1LP) и насладиться потрясающими музыкальными композициями, заполнившими этот альбом. Эта пластинка станет неотъемлемой частью вашей коллекции и заставит вас возвращаться к ней снова и снова. Выберите подлинность и теплоту звучания винила, купите виниловую пластинку Bruce Katz Band / Crescent Crawl (1LP) уже сегодня и откройте для себя новые грани музыкального мастерства. Ваши уши и душа будут в восторге от этого замечательного альбома.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioQuest
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioQuest
Barcode
[0092592101210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bruce Katz Band
Альбом (сингл)
Crescent Crawl
Жанр
Jazz
Трек-лист
Crescent Crawl, Expression, Contrition, BK's Broiler, Buzz Cut, One Way Ticket, Boomer's Thing, Beast, Will It Go 'Round In Circles, B10 Just A Closer Walk With Thee
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Bruce Katz Band / Crescent Crawl (1LP) - это возможность окунуться в захватывающий мир музыки и насладиться талантом группы Bruce Katz Band. Альбом "Crescent Crawl" является настоящим шедевром, обладающим уникальным сочетанием блюза, джаза и фанка. Каждая композиция отличается энергичным ритмом, искренними эмоциями и блестящим мастерством музыкантов. Группа Bruce Katz Band, известная своими яркими выступлениями и неповторимым звучанием, создала альбом, который покорит сердца поклонников разных музыкальных жанров. "Crescent Crawl" обладает сильной душой и притягательностью, которые исходят из каждой ноты песен. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bruce Katz Band / Crescent Crawl (1LP) и насладиться потрясающими музыкальными композициями, заполнившими этот альбом. Эта пластинка станет неотъемлемой частью вашей коллекции и заставит вас возвращаться к ней снова и снова. Выберите подлинность и теплоту звучания винила, купите виниловую пластинку Bruce Katz Band / Crescent Crawl (1LP) уже сегодня и откройте для себя новые грани музыкального мастерства. Ваши уши и душа будут в восторге от этого замечательного альбома.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


0092592101210, Bruce Katz Band, Crescent Crawl (Analogue) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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