Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB
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Характеристики
Описание товара Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT ARGB обеспечивает высокую производительность охлаждения игрового ПК и рабочей станции. Он предназначен для обслуживания процессоров Intel и AMD с тепловыделением до 280 Вт. Башенная конструкция с 2-секционным радиатором из алюминия, 7 тепловыми трубками диаметром 6 мм и никелированным основанием гарантирует стабильное охлаждение процессора при разной вычислительной нагрузке. Кулер ID-Cooling SE-207-XT ARGB оснащен двумя вентиляторами диаметром 120 мм с настройкой скорости вращения крыльчатки от 500 до 1500 об/мин. Гидродинамический подшипник обеспечивает стабильное функционирование и низкий уровень шума в пределах 35.2 дБ. Белая крыльчатка украшена светодиодной подсветкой ARGB, которая формирует яркие световые эффекты в процессе работы кулера.
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Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 1500 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
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Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 1500 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
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