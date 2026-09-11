Пистолет высокого давления Bort Master Gun 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651744
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х45х22
Вес, г.
540
Описание товара Пистолет высокого давления Bort Master Gun 50
Пистолет для минимоек Bort Master Gun 50 характеризуется совместимостью со всеми мойками высокого давления из серии BHR. Он способен выдерживать давление до 170 Бар и температуру до 60 °С. Разъем QuickFix позволяет быстро снимать или устанавливать устройство на шланг, а эргономичная конструкция пистолета гарантирует комфортное удержание в руках в процессе выполнения работ. Изготовленный из высококачественного пластика, пистолет Bort Master Gun 5 отличается устойчивостью к негативным воздействиям и длительным рабочим ресурсом.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Пистолет для минимоек Bort Master Gun 50 характеризуется совместимостью со всеми мойками высокого давления из серии BHR. Он способен выдерживать давление до 170 Бар и температуру до 60 °С. Разъем QuickFix позволяет быстро снимать или устанавливать устройство на шланг, а эргономичная конструкция пистолета гарантирует комфортное удержание в руках в процессе выполнения работ. Изготовленный из высококачественного пластика, пистолет Bort Master Gun 5 отличается устойчивостью к негативным воздействиям и длительным рабочим ресурсом.
Пистолет высокого давления Bort Master Gun 50 - стоимость товара 1500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пистолет высокого давления Bort Master Gun 50