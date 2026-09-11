Пистолет высокого давления Bort Compact Gun (Quick Fix)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651743
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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х5
Вес, г.
500
Описание товара Пистолет высокого давления Bort Compact Gun (Quick Fix)
Компактный пистолет, предназначенный для работы в труднодоступных местах для удобства маневрирования и мобильности. Подключается к шлангу резьбой М22х1,5, подключение насадок стандартный QUICK FIX. Курок имеет блокировку от случайного нажатия. Ручка имеет прорезиненных хват.
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Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Компактный пистолет, предназначенный для работы в труднодоступных местах для удобства маневрирования и мобильности. Подключается к шлангу резьбой М22х1,5, подключение насадок стандартный QUICK FIX. Курок имеет блокировку от случайного нажатия. Ручка имеет прорезиненных хват.
Пистолет высокого давления Bort Compact Gun (Quick Fix) - стоимость товара 2410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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