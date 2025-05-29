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Саундбар Sony HT-S40R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Sony HT-S40R

5 Отзывы
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Саундбар Sony HT-S40R - фото 1
Саундбар Sony HT-S40R - фото 2
Саундбар Sony HT-S40R - фото 3
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Саундбар Sony HT-S40R - фото 6
Саундбар Sony HT-S40R - фото 7
Саундбар Sony HT-S40R - фото 8
Саундбар Sony HT-S40R - фото 9
Саундбар Sony HT-S40R - фото 10
Саундбар Sony HT-S40R - фото 11
Саундбар Sony HT-S40R - фото 12
Саундбар Sony HT-S40R - фото 13
Саундбар Sony HT-S40R - фото 14
Саундбар Sony HT-S40R - фото 15
Саундбар Sony HT-S40R - фото 16
Саундбар Sony HT-S40R - фото 17
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Саундбар Sony HT-S40R - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
5
Bluetooth
да
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 1
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 2
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 3
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 4
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 5
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 6
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 7
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 8
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 9
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 10
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 11
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 12
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 13
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 14
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 15
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 16
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 17
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 18
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 19
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 20
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 21
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 22
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 23
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 24
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 25
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 26
  • Саундбар Sony HT-S40R - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
27 440 руб.  41 515 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651383
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Саундбары
Особенности
цвет - черный
Стандарт
5.1
Суммарная мощность
600
Количество колонок в комплекте
5
Пульт ДУ
есть
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB, HDMI, линейный вход аудио, оптический аудиовход, цифровой оптический вход
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.55х0.25
Вес, кг.
14.5

Описание товара Саундбар Sony HT-S40R

Узнайте, что такое настоящий 5.1-канальный окружающий звук. Беспроводная тыловая акустическая система, 3-канальный саундбар и отдельный сабвуфер обеспечивают мощный кинематографический звук, а благодаря возможности подключения по Bluetooth и USB можно легко воспроизводить любимую музыку.

Отзывы о товаре Саундбар Sony HT-S40R

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Геннадий А.

Достоинства:


Комментарий:
Саундбар хороший.Звук устраивает.Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Лариса Л.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!!! Пришёл вовремя, упакован отлично. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Магомед М.

Достоинства:


Комментарий:
Саундбар очень понравился! Всем рекомендую! К сожалению в комплекте не положили TV IN кабель, или хотя бы AUX кабель. Так же не было крепежей на стену. Зато в комплекте два шнура питания для Китая и России. Насчет звука тут все четко для квартиры очень даже достаточно.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый и невридимый. Комплектация полная. Единственное это нет русского языка в инструкции по настройке. Но там и так всё понятно. Звук шикарный
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил к тв без каких либо проблем, но особого эффекта не услышал откровенно говоря ожидал большего (



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Саундбары
Особенности
цвет - черный
Стандарт
5.1
Суммарная мощность
600
Количество колонок в комплекте
5
Пульт ДУ
есть
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB, HDMI, линейный вход аудио, оптический аудиовход, цифровой оптический вход
Страна производитель
Китай
Описание
Узнайте, что такое настоящий 5.1-канальный окружающий звук. Беспроводная тыловая акустическая система, 3-канальный саундбар и отдельный сабвуфер обеспечивают мощный кинематографический звук, а благодаря возможности подключения по Bluetooth и USB можно легко воспроизводить любимую музыку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Геннадий А.

Достоинства:


Комментарий:
Саундбар хороший.Звук устраивает.Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Лариса Л.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!!! Пришёл вовремя, упакован отлично. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Магомед М.

Достоинства:


Комментарий:
Саундбар очень понравился! Всем рекомендую! К сожалению в комплекте не положили TV IN кабель, или хотя бы AUX кабель. Так же не было крепежей на стену. Зато в комплекте два шнура питания для Китая и России. Насчет звука тут все четко для квартиры очень даже достаточно.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый и невридимый. Комплектация полная. Единственное это нет русского языка в инструкции по настройке. Но там и так всё понятно. Звук шикарный
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил к тв без каких либо проблем, но особого эффекта не услышал откровенно говоря ожидал большего (


Саундбар Sony HT-S40R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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