Саундбар Sony HT-S40R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
5
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%27 440 руб. 41 515 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651383
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Особенности
цвет - черный
Стандарт
5.1
Суммарная мощность
600
Количество колонок в комплекте
5
Пульт ДУ
есть
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB, HDMI, линейный вход аудио, оптический аудиовход, цифровой оптический вход
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.55х0.25
Вес, кг.
14.5
Описание товара Саундбар Sony HT-S40R
Узнайте, что такое настоящий 5.1-канальный окружающий звук. Беспроводная тыловая акустическая система, 3-канальный саундбар и отдельный сабвуфер обеспечивают мощный кинематографический звук, а благодаря возможности подключения по Bluetooth и USB можно легко воспроизводить любимую музыку.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Бренд
Тип товара
Саундбары
Особенности
цвет - черный
Стандарт
5.1
Суммарная мощность
600
Количество колонок в комплекте
5
Пульт ДУ
есть
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB, HDMI, линейный вход аудио, оптический аудиовход, цифровой оптический вход
Страна производитель
Китай
Узнайте, что такое настоящий 5.1-канальный окружающий звук. Беспроводная тыловая акустическая система, 3-канальный саундбар и отдельный сабвуфер обеспечивают мощный кинематографический звук, а благодаря возможности подключения по Bluetooth и USB можно легко воспроизводить любимую музыку.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Достоинства:
Комментарий:
Саундбар хороший.Звук устраивает.Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Супер!!! Пришёл вовремя, упакован отлично. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Саундбар очень понравился! Всем рекомендую! К сожалению в комплекте не положили TV IN кабель, или хотя бы AUX кабель. Так же не было крепежей на стену. Зато в комплекте два шнура питания для Китая и России. Насчет звука тут все четко для квартиры очень даже достаточно.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый и невридимый. Комплектация полная. Единственное это нет русского языка в инструкции по настройке. Но там и так всё понятно. Звук шикарный
Достоинства:
Комментарий:
Подключил к тв без каких либо проблем, но особого эффекта не услышал откровенно говоря ожидал большего (
Саундбар Sony HT-S40R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Саундбар Sony HT-S40R
Достоинства:
Комментарий:
Саундбар хороший.Звук устраивает.Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Супер!!! Пришёл вовремя, упакован отлично. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Саундбар очень понравился! Всем рекомендую! К сожалению в комплекте не положили TV IN кабель, или хотя бы AUX кабель. Так же не было крепежей на стену. Зато в комплекте два шнура питания для Китая и России. Насчет звука тут все четко для квартиры очень даже достаточно.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый и невридимый. Комплектация полная. Единственное это нет русского языка в инструкции по настройке. Но там и так всё понятно. Звук шикарный
Достоинства:
Комментарий:
Подключил к тв без каких либо проблем, но особого эффекта не услышал откровенно говоря ожидал большего (