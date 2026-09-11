Саундбар Sony HT-S20R
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Характеристики
Описание товара Саундбар Sony HT-S20R
Погрузитесь в настоящий 5.1-канальный окружающий звук Благодаря 5.1-канальному окружающему звуку вы сможете насладиться оригинальным звучанием саундтреков. Тыловая акустическая система и внешний сабвуфер с 3-канальным саундбаром обеспечивают передачу динамического звука, как в кинотеатре. Настройка идеального звучания Акустическая система оснащена кнопками для управления такими режимами, как Авто, Стандартный, Кино, Музыка, Ночной и Голосовой режим. А с помощью настроек сабвуфера можно выбрать комфортный уровень громкости. Режим кино Благодаря этому режиму звук заполняет все пространство вокруг вас, что позволяет легко погрузиться в атмосферу фильма. Режим музыки Наслаждайтесь отчетливым и богатым звучанием любимых музыкальных произведений. Голосовой режим Этот режим регулирует звуковые настройки и передает речь и голоса четче, поэтому вы не упустите ни одной важной детали во время просмотра утренних новостей или последней серии сериала. Ночной режим Любите смотреть фильмы по вечерамx Эта функция оптимизирует передачу звука, благодаря чему вы сможете все хорошо расслышать даже на низкой громкости. Слушайте любимую музыку С помощью этого саундбара можно не только наслаждаться качественным звуком фильмов и телепередач, но и слушать любимую музыку. Порт USB Подключите к системе USB-накопитель через порт USB для воспроизведения музыки. Функция Bluetooth Используйте технологию Bluetooth, чтобы передавать музыку со смартфона беспроводным способом. Настройка за считанные секунды HT-S20R не требует сложной настройки. Цветовая кодировка разъемов позволяет быстро подключить главный саундбар к тыловой акустической системе, а следуя простым инструкциям, вы сможете выбрать правильное место для установки сабвуфера и задних динамиков, чтобы обеспечить передачу 5.1-канального окружающего звука.
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