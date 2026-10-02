Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650863
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, USB, Композитный, S/PDIF, RJ-45 (Ethernet),3.5 мм, CI+
Выходы
выход на наушники, оптический
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.63х0.12
Вес, кг.
8.13
Описание товара Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C - современное устройство, которое обеспечит вам высококачественное изображение и озвучивание. Диагональ экрана составляет 40, что делает его идеальным решением для средних по размеру помещений, таких как гостиные или спальни. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей, что соответствует HD Ready стандарту, позволяя вам наслаждаться четким и ярким изображением. Благодаря этому, вы сможете смотреть свои любимые фильмы, сериалы и программы с невероятной детализацией.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 770 руб.3443 руб. в СплитТелевизор Supra STV-LC40LT0080F 40" LED FULL HD черный
-
В наличииЦена 13 770 руб.3443 руб. в СплитТелевизор SBER 32" SDX-32FQ6031
-
В наличииЦена 13 800 руб.3450 руб. в СплитТелевизор Digma DM-LED32SBB36 32" FULL HD LED Smart Салют ТВ Fra...
-
В наличииЦена 13 870 руб.3468 руб. в СплитТелевизор Supra STV-LC40LT0110F 40" LED FULL HD черный
-
В наличииЦена 13 930 руб.3483 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 13 930 руб.3483 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL52TC
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 290 руб.3573 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED32BS5002(Smart,frameless)
-
В наличииЦена 14 450 руб.3613 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)
-
В наличииЦена 14 500 руб.3625 руб. в СплитТелевизор Hyundai 32" H-LED32BS5003 черный
-
В наличииЦена 14 940 руб.3735 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1010T
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, USB, Композитный, S/PDIF, RJ-45 (Ethernet),3.5 мм, CI+
Выходы
выход на наушники, оптический
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Развернуть
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C - современное устройство, которое обеспечит вам высококачественное изображение и озвучивание. Диагональ экрана составляет 40, что делает его идеальным решением для средних по размеру помещений, таких как гостиные или спальни. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей, что соответствует HD Ready стандарту, позволяя вам наслаждаться четким и ярким изображением. Благодаря этому, вы сможете смотреть свои любимые фильмы, сериалы и программы с невероятной детализацией.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор BBK 42LEM-1080/FTS2C черный