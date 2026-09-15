Бокорезы Premium, 180 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17533)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 649006
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
450 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х3
Вес, г.
285
Описание товара Бокорезы Premium, 180 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17533)
Бокорезы Matrix Premium 17533 длиной 180 мм, с трехкомпонентными рукоятками, применяются для разрезания проволоки, кабелей и проводов во время слесарных и монтажных работ. Они подходят как частным, так и профессиональным мастерам и будут полезны в гараже, дома, на строительной площадке, в мастерской.
Преимущества
- Долговечность — рабочие части, прошедшие индукционную закалку токами высокой частоты, отличаются износостойкостью.
- Прочность — режущие кромки твердостью 49-52 HRC устойчивы к механическим воздействиям и легко разрезают плотные материалы.
- Безопасная эксплуатация — благодаря широким ограничительным упорам рука не соскальзывает к режущим элементам.
- Комфортная работа — трехкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный хват и не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бокорезы Matrix Premium 17533 длиной 180 мм, с трехкомпонентными рукоятками, применяются для разрезания проволоки, кабелей и проводов во время слесарных и монтажных работ. Они подходят как частным, так и профессиональным мастерам и будут полезны в гараже, дома, на строительной площадке, в мастерской.
Преимущества
- Долговечность — рабочие части, прошедшие индукционную закалку токами высокой частоты, отличаются износостойкостью.
- Прочность — режущие кромки твердостью 49-52 HRC устойчивы к механическим воздействиям и легко разрезают плотные материалы.
- Безопасная эксплуатация — благодаря широким ограничительным упорам рука не соскальзывает к режущим элементам.
- Комфортная работа — трехкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный хват и не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Premium, 180 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17533) – стоимость товара 450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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