Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 649004
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х3
Вес, г.
320
Описание товара Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524)
Никелированные бокорезы Matrix NICKEL 17524 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перекусывания проводов и проволоки. Пригодятся частным мастерам и профессионалам для проведения монтажных, строительных и слесарных работ.
Преимущества
- Эффективная работа — режущие кромки прошли закалку высокочастотными токами до 53 HRC и легко справляются с твердыми материалами.
- Устойчивость к износу и коррозии — на рабочие поверхности нанесено защитное никелевое покрытие.
- Безопасность — на рукоятках имеются выступы, благодаря которым пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
- Комфортная эксплуатация — двухкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный захват, даже если мастер испачкает руки в масле.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Никелированные бокорезы Matrix NICKEL 17524 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перекусывания проводов и проволоки. Пригодятся частным мастерам и профессионалам для проведения монтажных, строительных и слесарных работ.
Преимущества
- Эффективная работа — режущие кромки прошли закалку высокочастотными токами до 53 HRC и легко справляются с твердыми материалами.
- Устойчивость к износу и коррозии — на рабочие поверхности нанесено защитное никелевое покрытие.
- Безопасность — на рукоятках имеются выступы, благодаря которым пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
- Комфортная эксплуатация — двухкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный захват, даже если мастер испачкает руки в масле.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17524) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 420 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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