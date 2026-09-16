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Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01

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Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 1
Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 2
Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 3
Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 4
Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 1
  • Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 2
  • Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 3
  • Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 4
  • Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705169
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бокорезы
Назначение
для металла
Тип реза
диагональный
Материал губок
сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х2
Вес, г.
80

Описание товара Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01

Мини-губцевый инструмент для прецизионных работ в электронике и точной механике.



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Отзывы о товаре Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бокорезы
Назначение
для металла
Тип реза
диагональный
Материал губок
сталь
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-губцевый инструмент для прецизионных работ в электронике и точной механике.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Зубр ТИТАН Мини 120мм Проф 22170-5_z01 - по цене 430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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