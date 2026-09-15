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Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832)

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Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832) - фото 1
Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832) - фото 2
Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832) - фото 1
  • Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832) - фото 2
  • Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648999
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832)
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х2
Вес, г.
95

Описание товара Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832)

Бокорезы Matrix PRO Mini 17832 длиной 110 мм, с авторазжимом, служат для перекусывания проводов, проволоки и кабелей. Миниатюрный инструмент удобен для работы в труднодоступных местах. Бокорезы пригодятся домашнему мастеру, профессиональному работнику по прокладке сетей, строителю и автомеханику.



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Отзывы о товаре Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
110
Страна производитель
Китай
Описание
Бокорезы Matrix PRO Mini 17832 длиной 110 мм, с авторазжимом, служат для перекусывания проводов, проволоки и кабелей. Миниатюрный инструмент удобен для работы в труднодоступных местах. Бокорезы пригодятся домашнему мастеру, профессиональному работнику по прокладке сетей, строителю и автомеханику.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Mini, 110 мм, авторазжим, PRO Matrix (17832) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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