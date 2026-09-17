Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 744151
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440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
Материал губок
сталь C60
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
23х7х3
Вес, г.
230
Описание товара Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки
Бокорезы Matrix 17790 длиной 160 мм, из хромованадиевой стали, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения слесарных и ремонтно-монтажных работ: разрезания проводов, кабелей, стальной проволоки и гвоздей диаметром до 1,6 мм. Пригодятся в частной мастерской или на строительной площадке, будут полезны не только начинающему мастеру, но и профессионалу.
Преимущества
- Надежность — губки выполнены из прочной стали 40 CrV и прошли лазерную закалку до твердости 52-58 HRC.
- Защита от разрушения — отполированные рабочие части фосфатированы для предотвращения образования коррозии.
- Комфортная работа — эргономичные двухкомпонентные рукоятки с упорами и антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
Материал губок
сталь C60
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Индия
Бокорезы Matrix 17790 длиной 160 мм, из хромованадиевой стали, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения слесарных и ремонтно-монтажных работ: разрезания проводов, кабелей, стальной проволоки и гвоздей диаметром до 1,6 мм. Пригодятся в частной мастерской или на строительной площадке, будут полезны не только начинающему мастеру, но и профессионалу.
Преимущества
- Надежность — губки выполнены из прочной стали 40 CrV и прошли лазерную закалку до твердости 52-58 HRC.
- Защита от разрушения — отполированные рабочие части фосфатированы для предотвращения образования коррозии.
- Комфортная работа — эргономичные двухкомпонентные рукоятки с упорами и антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - по цене 440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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