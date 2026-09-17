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Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки

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Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 1
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 2
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 3
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 4
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 5
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 6
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 7
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 8
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 9
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 10
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 1
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 2
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 3
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 4
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 5
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 6
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 7
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 8
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 9
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 10
  • Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744151
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
Материал губок
сталь C60
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
23х7х3
Вес, г.
230

Описание товара Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки

Бокорезы Matrix 17790 длиной 160 мм, из хромованадиевой стали, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения слесарных и ремонтно-монтажных работ: разрезания проводов, кабелей, стальной проволоки и гвоздей диаметром до 1,6 мм. Пригодятся в частной мастерской или на строительной площадке, будут полезны не только начинающему мастеру, но и профессионалу.

Преимущества

  • Надежность — губки выполнены из прочной стали 40 CrV и прошли лазерную закалку до твердости 52-58 HRC.
  • Защита от разрушения — отполированные рабочие части фосфатированы для предотвращения образования коррозии.
  • Комфортная работа — эргономичные двухкомпонентные рукоятки с упорами и антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.



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Отзывы о товаре Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип бокореза
диагональные/боковые
Цвет рукояток
красный
Материал губок
сталь C60
Рукоятки-чехлы
Да
Материал рукояток-чехлов
двухкомпонентные
Длина, мм
160
Страна производитель
Индия
Описание

Бокорезы Matrix 17790 длиной 160 мм, из хромованадиевой стали, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для выполнения слесарных и ремонтно-монтажных работ: разрезания проводов, кабелей, стальной проволоки и гвоздей диаметром до 1,6 мм. Пригодятся в частной мастерской или на строительной площадке, будут полезны не только начинающему мастеру, но и профессионалу.

Преимущества

  • Надежность — губки выполнены из прочной стали 40 CrV и прошли лазерную закалку до твердости 52-58 HRC.
  • Защита от разрушения — отполированные рабочие части фосфатированы для предотвращения образования коррозии.
  • Комфортная работа — эргономичные двухкомпонентные рукоятки с упорами и антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Matrix 17790, 160 мм, хром-ванадий, двухкомпонентные рукоятки - по цене 440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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