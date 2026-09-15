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Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534)

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Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 1
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 2
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 3
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 4
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 5
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 6
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 7
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 8
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 9
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 10
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 11
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 12
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 13
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 14
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 15
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 16
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 17
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 18
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 19
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 20
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 21
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 22
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 23
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 1
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 2
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 3
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 4
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 5
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 6
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 7
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 8
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 9
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 10
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 11
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 12
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 13
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 14
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 15
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 16
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 17
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 18
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 19
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 20
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 21
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 22
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 23
  • Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534)
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х3
Вес, г.
320

Описание товара Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534)

Набор инструментов Matrix сочетает в себе всё, что нужно для точной и аккуратной работы. Удобные рукоятки-чехлы обеспечивают уверенный хват и комфорт даже при длительном использовании. Длина 200 мм позволяет легко справляться с задачами, требующими доступа в труднодоступные места. Этот набор подойдёт как для домашних мастеров, так и для профессионалов, которым важны надёжность и удобство инструмента.



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Отзывы о товаре Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Matrix сочетает в себе всё, что нужно для точной и аккуратной работы. Удобные рукоятки-чехлы обеспечивают уверенный хват и комфорт даже при длительном использовании. Длина 200 мм позволяет легко справляться с задачами, требующими доступа в труднодоступные места. Этот набор подойдёт как для домашних мастеров, так и для профессионалов, которым важны надёжность и удобство инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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