Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 649007
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470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х3
Вес, г.
320
Описание товара Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534)
Набор инструментов Matrix сочетает в себе всё, что нужно для точной и аккуратной работы. Удобные рукоятки-чехлы обеспечивают уверенный хват и комфорт даже при длительном использовании. Длина 200 мм позволяет легко справляться с задачами, требующими доступа в труднодоступные места. Этот набор подойдёт как для домашних мастеров, так и для профессионалов, которым важны надёжность и удобство инструмента.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Matrix сочетает в себе всё, что нужно для точной и аккуратной работы. Удобные рукоятки-чехлы обеспечивают уверенный хват и комфорт даже при длительном использовании. Длина 200 мм позволяет легко справляться с задачами, требующими доступа в труднодоступные места. Этот набор подойдёт как для домашних мастеров, так и для профессионалов, которым важны надёжность и удобство инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Premium, 200 мм, трехкомпонентные рукоятки Matrix (17534) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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