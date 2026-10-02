Top.Mail.Ru
Кусачки Stayer Profi 3356 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кусачки Stayer Profi 3356

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кусачки Stayer Profi 3356 - фото 1
Кусачки Stayer Profi 3356 - фото 2
Кусачки Stayer Profi 3356 - фото 3
Кусачки Stayer Profi 3356 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусачки
  • Кусачки Stayer Profi 3356 - фото 1
  • Кусачки Stayer Profi 3356 - фото 2
  • Кусачки Stayer Profi 3356 - фото 3
  • Кусачки Stayer Profi 3356 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348950
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кусачки Stayer Profi 3356
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Кусачки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х2
Вес, г.
342

Описание товара Кусачки Stayer Profi 3356

Усиленные кусачки по кафелю STAYER ПРОФИ 3356 применяются для отрезания тончайших полос настенной или напольной кафельной плитки. На рабочей части губок есть специальные твердосплавные напайки для более продолжительного срока службы инструмента.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кусачки Stayer Profi 3356




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Кусачки
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленные кусачки по кафелю STAYER ПРОФИ 3356 применяются для отрезания тончайших полос настенной или напольной кафельной плитки. На рабочей части губок есть специальные твердосплавные напайки для более продолжительного срока службы инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусачки Stayer Profi 3356 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...