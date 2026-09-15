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Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506)

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Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 1
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 2
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 3
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 4
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 5
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 6
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 7
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 8
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 9
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 10
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 1
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 2
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 3
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 4
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 5
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 6
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 7
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 8
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 9
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 10
  • Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648997
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506)
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х2
Вес, г.
226

Описание товара Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506)

Бокорезы Matrix Insulated 17506 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, обладающими диэлектрическими свойствами и рассчитанными на напряжение до 1000 Вт, предназначены для откусывания проволоки, кабеля и проводов. Пригодятся также для резки материалов из металла и пластика. Важно — перед началом работ необходимо отключить напряжение в сети!

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — губки изготовлены из хромованадиевой стали, выплавленной в электропечи, закаленной маслом до твердости 43-50 HRC и прошедшей термообработку (отпуск).
  • Эффективность — режущие кромки, закаленные высокочастотными токами до 62 HRC, легко справляются с твердыми материалами.
  • Дополнительные возможности — на губках имеются специальные зоны для захвата плоских и круглых деталей.
  • Комфортная работа — удобные двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони, а ограничители предотвращают случайный контакт с рабочими частями.
  • Высокое качество — диэлектрические свойства рукояток подтверждены испытаниями, а немецкий знак качества Geprufte Sicherheit и полное соответствие европейским электротехническим нормам VDE подтверждают надежность и безопасность инструмента.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание

Бокорезы Matrix Insulated 17506 длиной 160 мм, с двухкомпонентными рукоятками, обладающими диэлектрическими свойствами и рассчитанными на напряжение до 1000 Вт, предназначены для откусывания проволоки, кабеля и проводов. Пригодятся также для резки материалов из металла и пластика. Важно — перед началом работ необходимо отключить напряжение в сети!

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — губки изготовлены из хромованадиевой стали, выплавленной в электропечи, закаленной маслом до твердости 43-50 HRC и прошедшей термообработку (отпуск).
  • Эффективность — режущие кромки, закаленные высокочастотными токами до 62 HRC, легко справляются с твердыми материалами.
  • Дополнительные возможности — на губках имеются специальные зоны для захвата плоских и круглых деталей.
  • Комфортная работа — удобные двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из ладони, а ограничители предотвращают случайный контакт с рабочими частями.
  • Высокое качество — диэлектрические свойства рукояток подтверждены испытаниями, а немецкий знак качества Geprufte Sicherheit и полное соответствие европейским электротехническим нормам VDE подтверждают надежность и безопасность инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Insulated, 160мм, двухкомпонентные рукоятки Matrix (17506) - купить по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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