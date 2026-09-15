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Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548)

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Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 1
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 2
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 3
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 4
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 5
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 6
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 7
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 8
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 9
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 1
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 2
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 3
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 4
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 5
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 6
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 7
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 8
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 9
  • Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648981
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548)
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
152
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х3
Вес, г.
220

Описание товара Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548)

Бокорезы Matrix PRO 17548 длиной 150 мм, с усиленной системой, используются в монтажных, слесарных и хозяйственных работах. Они предназначены для перерезания проводов, кабелей, проволоки, металлических и пластиковых конструкций. Усиленная конструкция позволяет перекусывать утолщенные детали и болты.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — бокорезы сделаны из хромованадиевой стали методом ковки, благодаря чему обладают повышенной прочностью (56-62 HRC) и способностью выдерживать высокие нагрузки.
  • Продуманная конструкция — расположение шарнира близко к режущим кромкам обеспечивает передачу большего усилия, что повышает производительность работ (система High leverage).
  • Длина 150 мм — инструмент позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.
  • Комфортная эксплуатация — между шарниром и рукоятками продуманы зоны дополнительного захвата для более удобного удержания инструмента.
  • Надежный захват — двухкомпонентные рукоятки продуманной формы выполнены с рельефным антискользящим покрытием, поэтому работать инструментом удобно и безопасно.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
Да
Длина, мм
152
Страна производитель
Китай
Описание

Бокорезы Matrix PRO 17548 длиной 150 мм, с усиленной системой, используются в монтажных, слесарных и хозяйственных работах. Они предназначены для перерезания проводов, кабелей, проволоки, металлических и пластиковых конструкций. Усиленная конструкция позволяет перекусывать утолщенные детали и болты.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — бокорезы сделаны из хромованадиевой стали методом ковки, благодаря чему обладают повышенной прочностью (56-62 HRC) и способностью выдерживать высокие нагрузки.
  • Продуманная конструкция — расположение шарнира близко к режущим кромкам обеспечивает передачу большего усилия, что повышает производительность работ (система High leverage).
  • Длина 150 мм — инструмент позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.
  • Комфортная эксплуатация — между шарниром и рукоятками продуманы зоны дополнительного захвата для более удобного удержания инструмента.
  • Надежный захват — двухкомпонентные рукоятки продуманной формы выполнены с рельефным антискользящим покрытием, поэтому работать инструментом удобно и безопасно.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы 150 мм, усиленная система, PRO Matrix (17548) – стоимость товара 780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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