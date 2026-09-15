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Болторез, 350 мм/14" Matrix (78530) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Болторез, 350 мм/14" Matrix (78530)

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Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 1
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Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 7
Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 8
Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
  • Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 1
  • Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 2
  • Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 3
  • Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 4
  • Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 5
  • Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 6
  • Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 7
  • Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 8
  • Болторез, 350 мм/14&quot; Matrix (78530) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648975
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Болторез, 350 мм/14" Matrix (78530)
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х12х3
Вес, кг.
1

Описание товара Болторез, 350 мм/14" Matrix (78530)

Болторез Matrix 78530, 350 мм/14", применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 5 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и профессионалам на выездных работах: спасателям и строителям. Преимущества: Режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC, что обеспечивает их прочность и повышает эффективность работы Двойной рычажный механизм облегчает работу, помогая увеличить прилагаемое усилие Рабочая головка разбирается, а значит, в случае износа режущей части ее легко заменить Резиновые накладки на ручках способствуют надежному удержанию болтореза в руках, поэтому руки не соскальзывают Вес менее 1 кг и небольшие габариты делают работу с инструментом более комфортной



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез, 350 мм/14" Matrix (78530)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Болторез Matrix 78530, 350 мм/14", применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 5 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и профессионалам на выездных работах: спасателям и строителям. Преимущества: Режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC, что обеспечивает их прочность и повышает эффективность работы Двойной рычажный механизм облегчает работу, помогая увеличить прилагаемое усилие Рабочая головка разбирается, а значит, в случае износа режущей части ее легко заменить Резиновые накладки на ручках способствуют надежному удержанию болтореза в руках, поэтому руки не соскальзывают Вес менее 1 кг и небольшие габариты делают работу с инструментом более комфортной


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез, 350 мм/14" Matrix (78530) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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