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ЗУБР 250/30 мм, разводной ключ (27251-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ЗУБР 250/30 мм, разводной ключ (27251-25)

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ЗУБР 250/30 мм, разводной ключ (27251-25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674733
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ЗУБР 250/30 мм, разводной ключ (27251-25)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х8х2
Вес, г.
455

Описание товара ЗУБР 250/30 мм, разводной ключ (27251-25)

Разводной ключ ЗУБР МАСТЕР 250мм / 10" 27251-25 применяется при сборке и разборке резьбовых соединений с использованием шестигранных креплений. Инструмент выполнен посредством ковки из хромованадиевой стали. Длина ключа 250 мм.



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Отзывы о товаре ЗУБР 250/30 мм, разводной ключ (27251-25)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Разводной ключ ЗУБР МАСТЕР 250мм / 10" 27251-25 применяется при сборке и разборке резьбовых соединений с использованием шестигранных креплений. Инструмент выполнен посредством ковки из хромованадиевой стали. Длина ключа 250 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР 250/30 мм, разводной ключ (27251-25) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 770 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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