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Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20)

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Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20) - фото 1
Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
  • Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20) - фото 1
  • Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674740
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20)
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х2
Вес, г.
300

Описание товара Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20)

Ключ разводной STAYER 27264-20, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ предназначен для завинчивания гаек, болтов и других деталей.



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Отзывы о товаре Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Ключ разводной STAYER 27264-20, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ предназначен для завинчивания гаек, болтов и других деталей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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