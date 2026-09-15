Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 674740
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х2
Вес, г.
300
Описание товара Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20)
Ключ разводной STAYER 27264-20, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ предназначен для завинчивания гаек, болтов и других деталей.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Ключ разводной STAYER 27264-20, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ предназначен для завинчивания гаек, болтов и других деталей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ключ разводной STAYER Cobra, 200/39 мм, Professional (27264-20) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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