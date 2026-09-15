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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех (20568) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех (20568)

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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 1
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 2
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 3
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 4
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 5
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 6
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 7
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 8
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 9
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 1
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 2
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 3
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 4
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 5
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 6
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 7
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 8
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 9
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
780 руб.  1 260 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648897
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех (20568)
780 руб. -38%
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.13х0.2х0.05
Вес, кг.
1.25

Описание товара Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех (20568)

F-образная быстрозажимная струбцина в пластиковом корпусе, с фиксатором и двухкомпонентной рукояткой, позволяет зажимать заготовки для их дальнейшей обработки или сборки. Помогает решать множество задач благодаря оптимальной глубине зажима. Пластинчатый механизм пошагово перемещает подвижную губку вдоль направляющей до достижения максимально плотного захвата детали. Фиксатор препятствует движению губки в обратную сторону. Струбцина пригодится в столярной мастерской, а также будет полезна в быту. ПреимуществаНадежная конструкция — штанга изготовлена из стали, а корпус — из ударопрочного ABS-пластика. Аккуратная работа — накладки на губках защищают поверхность зажимаемого предмета от повреждений. Дополнительные возможности — опорную губку можно переставить на другой конец штанги, превратив струбцину в распорный инструмент. Комфортная работа — эргономичные двухкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку.



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех (20568)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Россия
Описание
F-образная быстрозажимная струбцина в пластиковом корпусе, с фиксатором и двухкомпонентной рукояткой, позволяет зажимать заготовки для их дальнейшей обработки или сборки. Помогает решать множество задач благодаря оптимальной глубине зажима. Пластинчатый механизм пошагово перемещает подвижную губку вдоль направляющей до достижения максимально плотного захвата детали. Фиксатор препятствует движению губки в обратную сторону. Струбцина пригодится в столярной мастерской, а также будет полезна в быту. ПреимуществаНадежная конструкция — штанга изготовлена из стали, а корпус — из ударопрочного ABS-пластика. Аккуратная работа — накладки на губках защищают поверхность зажимаемого предмета от повреждений. Дополнительные возможности — опорную губку можно переставить на другой конец штанги, превратив струбцину в распорный инструмент. Комфортная работа — эргономичные двухкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная, быстрозажимная, 900х70х1130 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп.рук-ка Сибртех (20568) - стоимость товара 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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