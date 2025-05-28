Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 648971
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750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х2
Вес, г.
430
Описание товара Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500)
Компактный болторез Denzel 78500 длиной 225 мм (9 дюймов), из стали CrV, предназначен для перекусывания гвоздей, болтов, цепей и арматурных стержней диаметром до 5 мм. Будет полезен во время строительных и спасательных работ, также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части выполнены из хромованадиевой стали и закалены.
- Надежность — инструмент не деформируется при высоких нагрузках и выдерживает многократное использование.
- Комфортная работа — пружина саморазжима экономит время и силы мастера, обливные рукоятки удобно ложатся в руку.
- Безопасное хранение и транспортировка — фиксирующая скоба надежно удерживает рукоятки в закрытом положении.
- Продуманная упаковка — болторез поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Компактный болторез Denzel 78500 длиной 225 мм (9 дюймов), из стали CrV, предназначен для перекусывания гвоздей, болтов, цепей и арматурных стержней диаметром до 5 мм. Будет полезен во время строительных и спасательных работ, также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части выполнены из хромованадиевой стали и закалены.
- Надежность — инструмент не деформируется при высоких нагрузках и выдерживает многократное использование.
- Комфортная работа — пружина саморазжима экономит время и силы мастера, обливные рукоятки удобно ложатся в руку.
- Безопасное хранение и транспортировка — фиксирующая скоба надежно удерживает рукоятки в закрытом положении.
- Продуманная упаковка — болторез поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Болторез пришёл быстро, в отличном состоянии. Качество на высоте, и я с уверенностью могу рекомендовать. Особенно понравилось, как продавец упаковал товар - всё было надёжно защищен
Достоинства:
Комментарий:
Отличный болторез по доступной цене! Я очень рад, что выбрал именно его. Он соответствует всем заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Получил болторез вовремя, упаковка была целой, ничего не повредилось при транспортировке. Соответствует моим ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Болторез оказался очень удобным и функциональным. Качество на высоте, материалы прочные и надёжные. Я остался очень доволен своей покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел этот болторез и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Болторез полностью соответствует описанию, качество на высоте. Пользуюсь уже несколько дней, и он превосходит все ожидания. Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой! Болторез мощный, удобный в использовании, справляется с любыми задачами
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий болторез за свои деньги. Эргономичный дизайн, приятно лежит в руке. Использовал уже несколько раз - результат превосходный
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, компактный, но при этом очень мощный. Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоком уровне, всё отлично. Рекомендую всем, кто ищет что-то надёжное и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует всем заявленным характеристикам, и я не пожалел о своём выборе. Дизайн стильный, качество материалов высокое, функциональность отличная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный болторез по разумной цене! Я очень доволен своей покупкой и с уверенностью могу сказать, что это лучшее, что я находил
Достоинства:
Комментарий:
Отличный болторез, качественный! Муж оценил на 5+
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось. Хорошее качество. Опробовали в деле. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Несмотря что компактный, справляется легко, удобный в работе, усилие минимальный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные болторезы, очень порадовали
Достоинства:
Комментарий:
кусают отлично, жене для цветочных дел подойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, прочный и надёжный, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Достоинства:
Комментарий:
Надёжный и качественный болторез, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упаковано аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное, качество, функциональность, удобство и точность хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Механизм работает исправно,нареканий нет, крепкий и качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Мягкие, удобные не скользящие ручки. Губки смыкаются ровно, получается перекусывать все с первого раза.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие компактные бокорезы, на цепи не тестировали, но толстую проволоку легко перекусывают, проверял еще на гвозде, перекусил легко, на режущих кромках не следа.
Достоинства:
Комментарий:
Посылка пришла на день раньше, хорошо упаковано , сам болторез в отличном состоянии как в описании . Легко перекусывает закаленный саморез , в моей работе иногда очень недостает хорошего инструмента . Надеюсь что и кольца будет кусать на раз , скинул несколько фоток для примера .
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену норм. отработал года два,сломался кончик ,взял на запас
Достоинства:
Комментарий:
Доставка была быстрой, упаковка прочная. Болторез отличный
Достоинства:
Комментарий:
шикарные кусачки никаких нареканий очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший кусает на раз простые токого не зделают гвоздь в лехкою не толстый пластинку металисескую легко для етого брал вобще супер доволен
Достоинства:
Комментарий:
Заменяет несколько инструментов, эргономика,функциональность, цена и удобство на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и мощный инструмент, кусает мелкие гвозди без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Болторез очень крепкий и надёжный. В работе незаменимый инструмент. Всем доволен. Продавцу спасибо к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Меня устраивает.Рекомендую.Сделано качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Гвоздь диаметром 6 мм. одной рукой с значительным усилием, но перекусывает, оцинковка 5 мм. не берет, только борозды оставляет с двух сторон винта, саморез черный и желтый в 3мм. кусает нормально. По обзорам болторез книпекс 250 делает все это значительно лучше, но цена в 10 раз выше. Хорошая покупка, как покажет себя сталь, будет видно в дальнейшей работе, позже допишу.
Достоинства:
Комментарий:
Материал полностью соответствует заявленному в описании
Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500) - данный товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500)
Достоинства:
Комментарий:
Болторез пришёл быстро, в отличном состоянии. Качество на высоте, и я с уверенностью могу рекомендовать. Особенно понравилось, как продавец упаковал товар - всё было надёжно защищен
Достоинства:
Комментарий:
Отличный болторез по доступной цене! Я очень рад, что выбрал именно его. Он соответствует всем заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Получил болторез вовремя, упаковка была целой, ничего не повредилось при транспортировке. Соответствует моим ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Болторез оказался очень удобным и функциональным. Качество на высоте, материалы прочные и надёжные. Я остался очень доволен своей покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел этот болторез и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Болторез полностью соответствует описанию, качество на высоте. Пользуюсь уже несколько дней, и он превосходит все ожидания. Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой! Болторез мощный, удобный в использовании, справляется с любыми задачами
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий болторез за свои деньги. Эргономичный дизайн, приятно лежит в руке. Использовал уже несколько раз - результат превосходный
Достоинства:
Комментарий:
Легкий, компактный, но при этом очень мощный. Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоком уровне, всё отлично. Рекомендую всем, кто ищет что-то надёжное и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует всем заявленным характеристикам, и я не пожалел о своём выборе. Дизайн стильный, качество материалов высокое, функциональность отличная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный болторез по разумной цене! Я очень доволен своей покупкой и с уверенностью могу сказать, что это лучшее, что я находил
Достоинства:
Комментарий:
Отличный болторез, качественный! Муж оценил на 5+
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось. Хорошее качество. Опробовали в деле. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Несмотря что компактный, справляется легко, удобный в работе, усилие минимальный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные болторезы, очень порадовали
Достоинства:
Комментарий:
кусают отлично, жене для цветочных дел подойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, прочный и надёжный, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Достоинства:
Комментарий:
Надёжный и качественный болторез, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упаковано аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное, качество, функциональность, удобство и точность хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Механизм работает исправно,нареканий нет, крепкий и качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Мягкие, удобные не скользящие ручки. Губки смыкаются ровно, получается перекусывать все с первого раза.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие компактные бокорезы, на цепи не тестировали, но толстую проволоку легко перекусывают, проверял еще на гвозде, перекусил легко, на режущих кромках не следа.
Достоинства:
Комментарий:
Посылка пришла на день раньше, хорошо упаковано , сам болторез в отличном состоянии как в описании . Легко перекусывает закаленный саморез , в моей работе иногда очень недостает хорошего инструмента . Надеюсь что и кольца будет кусать на раз , скинул несколько фоток для примера .
Достоинства:
Комментарий:
за такую цену норм. отработал года два,сломался кончик ,взял на запас
Достоинства:
Комментарий:
Доставка была быстрой, упаковка прочная. Болторез отличный
Достоинства:
Комментарий:
шикарные кусачки никаких нареканий очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший кусает на раз простые токого не зделают гвоздь в лехкою не толстый пластинку металисескую легко для етого брал вобще супер доволен
Достоинства:
Комментарий:
Заменяет несколько инструментов, эргономика,функциональность, цена и удобство на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и мощный инструмент, кусает мелкие гвозди без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Болторез очень крепкий и надёжный. В работе незаменимый инструмент. Всем доволен. Продавцу спасибо к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Меня устраивает.Рекомендую.Сделано качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Гвоздь диаметром 6 мм. одной рукой с значительным усилием, но перекусывает, оцинковка 5 мм. не берет, только борозды оставляет с двух сторон винта, саморез черный и желтый в 3мм. кусает нормально. По обзорам болторез книпекс 250 делает все это значительно лучше, но цена в 10 раз выше. Хорошая покупка, как покажет себя сталь, будет видно в дальнейшей работе, позже допишу.
Достоинства:
Комментарий:
Материал полностью соответствует заявленному в описании