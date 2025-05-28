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Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500)

36 Отзывы
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Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 1
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 2
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 3
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 4
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 5
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 6
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 7
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 8
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 9
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 10
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 11
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 12
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 13
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 14
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 15
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 16
Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 1
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 2
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 3
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 4
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 5
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 6
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 7
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 8
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 9
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 10
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 11
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 12
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 13
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 14
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 15
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 16
  • Болторез компактный, 225 мм - 9&quot;, Cr-V Denzel (78500) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Добавить в корзину
Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500)
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х2
Вес, г.
430

Описание товара Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500)

Компактный болторез Denzel 78500 длиной 225 мм (9 дюймов), из стали CrV, предназначен для перекусывания гвоздей, болтов, цепей и арматурных стержней диаметром до 5 мм. Будет полезен во время строительных и спасательных работ, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части выполнены из хромованадиевой стали и закалены.
  • Надежность — инструмент не деформируется при высоких нагрузках и выдерживает многократное использование.
  • Комфортная работа — пружина саморазжима экономит время и силы мастера, обливные рукоятки удобно ложатся в руку.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксирующая скоба надежно удерживает рукоятки в закрытом положении.
  • Продуманная упаковка — болторез поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез пришёл быстро, в отличном состоянии. Качество на высоте, и я с уверенностью могу рекомендовать. Особенно понравилось, как продавец упаковал товар - всё было надёжно защищен
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Григорий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный болторез по доступной цене! Я очень рад, что выбрал именно его. Он соответствует всем заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Получил болторез вовремя, упаковка была целой, ничего не повредилось при транспортировке. Соответствует моим ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез оказался очень удобным и функциональным. Качество на высоте, материалы прочные и надёжные. Я остался очень доволен своей покупкой
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Коля М.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел этот болторез и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез полностью соответствует описанию, качество на высоте. Пользуюсь уже несколько дней, и он превосходит все ожидания. Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой! Болторез мощный, удобный в использовании, справляется с любыми задачами
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Артем Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий болторез за свои деньги. Эргономичный дизайн, приятно лежит в руке. Использовал уже несколько раз - результат превосходный
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий, компактный, но при этом очень мощный. Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Клим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоком уровне, всё отлично. Рекомендую всем, кто ищет что-то надёжное и качественно
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Валерий З.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует всем заявленным характеристикам, и я не пожалел о своём выборе. Дизайн стильный, качество материалов высокое, функциональность отличная
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный болторез по разумной цене! Я очень доволен своей покупкой и с уверенностью могу сказать, что это лучшее, что я находил
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Гульнара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный болторез, качественный! Муж оценил на 5+
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось. Хорошее качество. Опробовали в деле. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Иванов С.

Достоинства:


Комментарий:
Несмотря что компактный, справляется легко, удобный в работе, усилие минимальный.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ярослав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные болторезы, очень порадовали
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
кусают отлично, жене для цветочных дел подойдёт
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Ярик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Жора У.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, прочный и надёжный, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Марк З.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный и качественный болторез, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упаковано аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Леонид Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление положительное, качество, функциональность, удобство и точность хорошие
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Саша К.

Достоинства:


Комментарий:
Механизм работает исправно,нареканий нет, крепкий и качественный.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мягкие, удобные не скользящие ручки. Губки смыкаются ровно, получается перекусывать все с первого раза.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Ален Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие компактные бокорезы, на цепи не тестировали, но толстую проволоку легко перекусывают, проверял еще на гвозде, перекусил легко, на режущих кромках не следа.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Посылка пришла на день раньше, хорошо упаковано , сам болторез в отличном состоянии как в описании . Легко перекусывает закаленный саморез , в моей работе иногда очень недостает хорошего инструмента . Надеюсь что и кольца будет кусать на раз , скинул несколько фоток для примера .
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену норм. отработал года два,сломался кончик ,взял на запас
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Харитон К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка была быстрой, упаковка прочная. Болторез отличный
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
шикарные кусачки никаких нареканий очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший кусает на раз простые токого не зделают гвоздь в лехкою не толстый пластинку металисескую легко для етого брал вобще супер доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Заменяет несколько инструментов, эргономика,функциональность, цена и удобство на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и мощный инструмент, кусает мелкие гвозди без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Лёва В.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез очень крепкий и надёжный. В работе незаменимый инструмент. Всем доволен. Продавцу спасибо к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Меня устраивает.Рекомендую.Сделано качественно.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Boxfresh

Достоинства:


Комментарий:
Гвоздь диаметром 6 мм. одной рукой с значительным усилием, но перекусывает, оцинковка 5 мм. не берет, только борозды оставляет с двух сторон винта, саморез черный и желтый в 3мм. кусает нормально. По обзорам болторез книпекс 250 делает все это значительно лучше, но цена в 10 раз выше. Хорошая покупка, как покажет себя сталь, будет видно в дальнейшей работе, позже допишу.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Материал полностью соответствует заявленному в описании



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Описание

Компактный болторез Denzel 78500 длиной 225 мм (9 дюймов), из стали CrV, предназначен для перекусывания гвоздей, болтов, цепей и арматурных стержней диаметром до 5 мм. Будет полезен во время строительных и спасательных работ, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части выполнены из хромованадиевой стали и закалены.
  • Надежность — инструмент не деформируется при высоких нагрузках и выдерживает многократное использование.
  • Комфортная работа — пружина саморазжима экономит время и силы мастера, обливные рукоятки удобно ложатся в руку.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксирующая скоба надежно удерживает рукоятки в закрытом положении.
  • Продуманная упаковка — болторез поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез пришёл быстро, в отличном состоянии. Качество на высоте, и я с уверенностью могу рекомендовать. Особенно понравилось, как продавец упаковал товар - всё было надёжно защищен
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Григорий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный болторез по доступной цене! Я очень рад, что выбрал именно его. Он соответствует всем заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Получил болторез вовремя, упаковка была целой, ничего не повредилось при транспортировке. Соответствует моим ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез оказался очень удобным и функциональным. Качество на высоте, материалы прочные и надёжные. Я остался очень доволен своей покупкой
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Коля М.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел этот болторез и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез полностью соответствует описанию, качество на высоте. Пользуюсь уже несколько дней, и он превосходит все ожидания. Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой! Болторез мощный, удобный в использовании, справляется с любыми задачами
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Артем Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий болторез за свои деньги. Эргономичный дизайн, приятно лежит в руке. Использовал уже несколько раз - результат превосходный
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий, компактный, но при этом очень мощный. Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Клим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоком уровне, всё отлично. Рекомендую всем, кто ищет что-то надёжное и качественно
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Валерий З.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует всем заявленным характеристикам, и я не пожалел о своём выборе. Дизайн стильный, качество материалов высокое, функциональность отличная
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный болторез по разумной цене! Я очень доволен своей покупкой и с уверенностью могу сказать, что это лучшее, что я находил
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Гульнара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный болторез, качественный! Муж оценил на 5+
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилось. Хорошее качество. Опробовали в деле. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Иванов С.

Достоинства:


Комментарий:
Несмотря что компактный, справляется легко, удобный в работе, усилие минимальный.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ярослав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные болторезы, очень порадовали
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
кусают отлично, жене для цветочных дел подойдёт
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Ярик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Жора У.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, прочный и надёжный, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Марк З.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный и качественный болторез, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упаковано аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Леонид Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление положительное, качество, функциональность, удобство и точность хорошие
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Саша К.

Достоинства:


Комментарий:
Механизм работает исправно,нареканий нет, крепкий и качественный.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мягкие, удобные не скользящие ручки. Губки смыкаются ровно, получается перекусывать все с первого раза.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Ален Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие компактные бокорезы, на цепи не тестировали, но толстую проволоку легко перекусывают, проверял еще на гвозде, перекусил легко, на режущих кромках не следа.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Посылка пришла на день раньше, хорошо упаковано , сам болторез в отличном состоянии как в описании . Легко перекусывает закаленный саморез , в моей работе иногда очень недостает хорошего инструмента . Надеюсь что и кольца будет кусать на раз , скинул несколько фоток для примера .
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену норм. отработал года два,сломался кончик ,взял на запас
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Харитон К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка была быстрой, упаковка прочная. Болторез отличный
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
шикарные кусачки никаких нареканий очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший кусает на раз простые токого не зделают гвоздь в лехкою не толстый пластинку металисескую легко для етого брал вобще супер доволен
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Заменяет несколько инструментов, эргономика,функциональность, цена и удобство на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и мощный инструмент, кусает мелкие гвозди без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Лёва В.

Достоинства:


Комментарий:
Болторез очень крепкий и надёжный. В работе незаменимый инструмент. Всем доволен. Продавцу спасибо к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Меня устраивает.Рекомендую.Сделано качественно.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Boxfresh

Достоинства:


Комментарий:
Гвоздь диаметром 6 мм. одной рукой с значительным усилием, но перекусывает, оцинковка 5 мм. не берет, только борозды оставляет с двух сторон винта, саморез черный и желтый в 3мм. кусает нормально. По обзорам болторез книпекс 250 делает все это значительно лучше, но цена в 10 раз выше. Хорошая покупка, как покажет себя сталь, будет видно в дальнейшей работе, позже допишу.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Материал полностью соответствует заявленному в описании


Болторез компактный, 225 мм - 9", Cr-V Denzel (78500) - данный товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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