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Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix (20606) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix (20606)

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Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix - фото 2
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Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
  • Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix - фото 1
  • Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix - фото 2
  • Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix - фото 3
  • Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix (20606)
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, кг.
1.05

Описание товара Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix (20606)

Струбцина G-образная Matrix 20606 с максимальной шириной зажима 150 мм используется для фиксации заготовок или закрепления их на верстаке или станке. Позволяет склеивать детали, а также сверлить их, шлифовать, опиливать и проводить другие работы. Подходит для использования во время сварки. Стальной винт и рама из высокопрочного чугуна выдерживают значительные нагрузки. Винт с трапециевидной резьбой обеспечивает надежную фиксацию предметов. Струбцина применяется в слесарном и столярном деле, а также в домашнем хозяйстве.



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Отзывы о товаре Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix (20606)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина G-образная Matrix 20606 с максимальной шириной зажима 150 мм используется для фиксации заготовок или закрепления их на верстаке или станке. Позволяет склеивать детали, а также сверлить их, шлифовать, опиливать и проводить другие работы. Подходит для использования во время сварки. Стальной винт и рама из высокопрочного чугуна выдерживают значительные нагрузки. Винт с трапециевидной резьбой обеспечивает надежную фиксацию предметов. Струбцина применяется в слесарном и столярном деле, а также в домашнем хозяйстве.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина G-образная, усиленная 150 мм Matrix (20606) - данный товар вы можете купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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