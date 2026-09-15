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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505)

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Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 1
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 2
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 3
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 4
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 5
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 6
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 7
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 8
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 9
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 10
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 11
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 12
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 13
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 14
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 15
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 16
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 1
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 2
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 3
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 4
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 5
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 6
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 7
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 8
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 9
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 10
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 11
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 12
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 13
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 14
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 15
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 16
  • Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505)
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х15
Вес, г.
560

Описание товара Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505)

Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина F-образная быстрозажимная с пошаговым зажимом, с усиленным нейлоновым корпусом, позволяет прочно зафиксировать детали для их обработки, склеивания и выполнения других задач. Струбцина подходит для бытового и профессионального применения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная, быстрозажимная, 150 х 80 мм, усиленный нейлоновый корпус Denzel (20505) – стоимость товара 900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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