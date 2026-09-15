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Ключ разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25)

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STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 1
STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 2
STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 3
STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 4
STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 5
STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 6
STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 7
STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 8
STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
  • STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 1
  • STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 2
  • STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 3
  • STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 4
  • STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 5
  • STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 6
  • STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 7
  • STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 8
  • STAYER Cobra, 250/50 мм, разводной ключ, Professional (27264-25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25)
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х3
Вес, г.
520

Описание товара Ключ разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25)

Ключ разводной STAYER 27264-25, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ предназначен для завинчивания гаек, болтов и других деталей. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, снабжен миллиметровой измерительной шкалой и фосфатированным покрытием, а благодаря наличию тонких губок, инструмент удобен для выполнения работ в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Ключ разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Ключ разводной STAYER 27264-25, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ предназначен для завинчивания гаек, болтов и других деталей. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, снабжен миллиметровой измерительной шкалой и фосфатированным покрытием, а благодаря наличию тонких губок, инструмент удобен для выполнения работ в труднодоступных местах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25) - купить по цене 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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