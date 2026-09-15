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ЗУБР 200/30 мм, разводной ключ (27255-20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ЗУБР 200/30 мм, разводной ключ (27255-20)

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ЗУБР 200/30 мм, разводной ключ (27255-20)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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ЗУБР 200/30 мм, разводной ключ (27255-20)
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х8х2
Вес, г.
275

Описание товара ЗУБР 200/30 мм, разводной ключ (27255-20)

ЗУБР 250/36 мм, разводной ключ (27255-25) Разводной ключ ЗУБР ЭКСПЕРТ 27255-25 - профессиональный инструмент длиной 250 мм и шириной зева до 36 мм, используется для захвата различных деталей с шестигранным профилем сечения. Корпус выполнен из легированной стали 40Х, покрыт сверхстойким сплавом никеля и хрома Н12Х1 и обладает высокой прочностью. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7275-75.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре ЗУБР 200/30 мм, разводной ключ (27255-20)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 250/36 мм, разводной ключ (27255-25) Разводной ключ ЗУБР ЭКСПЕРТ 27255-25 - профессиональный инструмент длиной 250 мм и шириной зева до 36 мм, используется для захвата различных деталей с шестигранным профилем сечения. Корпус выполнен из легированной стали 40Х, покрыт сверхстойким сплавом никеля и хрома Н12Х1 и обладает высокой прочностью. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7275-75.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР 200/30 мм, разводной ключ (27255-20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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