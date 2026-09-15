ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S)
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Характеристики
Описание товара ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S)
Столярно-слесарный инструмент от бренда ЗУБР — это надежное и качественное решение для ваших ремонтно-строительных задач. С весом всего 0,39 кг, этот инструмент отличается легкостью и удобством в использовании, что снижает усталость при длительной работе. Эргономичная рукоять из пластика обеспечивает комфортный захват, а обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и улучшает контроль над инструментом, даже при влажных или масляных условиях. Основная часть инструмента изготовлена из прочной стали, что гарантирует надежность и долговечность изделия. Этот инструмент идеально подходит для широкого круга задач в столярных и слесарных работах, предоставляя вам удобство и эффективность при каждом использовании. С инструментами от ЗУБР ваше рабочее пространство станет более организованным и продуктивным.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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