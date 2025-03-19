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Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463)

28 Отзывы
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Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 1
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 2
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 3
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 4
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 5
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 6
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 7
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 8
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 9
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 1
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 2
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 3
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 4
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 5
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 6
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 7
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 8
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 9
  • Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463)
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Молоток-гвоздодер - 1 шт
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
331
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х4
Вес, кг.
1

Описание товара Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463)

Молоток-гвоздодер, 570 г, MATRIX 10463 изготовлен из инструментальной стали. Рабочая часть бойка закалена и доведена до твердости 55 HRc. Удобная обрезиненная рукоятка обеспечит надежный захват, а значит, молоток не будет выскальзывать во время работы. Предназначен как для строительных, так и для монтажных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463)

Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Армашула Е.

Достоинства:


Комментарий:
Боек не деформируется, в руке лежит отлично не скользил.Вес и размер оптимальный.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Виктор Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный молоточек, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Я был приятно удивлен качеством молотка. Прям превзошел мои ожидания за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ivan O.

Достоинства:


Комментарий:
Надежный и стабильный, никогда не подводил. Отличная покупка
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Герасим К.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество исполнения, крепкий. Заслуживает 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Фома Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Ярик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Простой в использовании и невероятно эффективный! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую однозначно ! молоток полностью металлический и под ручкой тоже, долбил нежалея. Единственное что хотелось бы это где место гвоздодера что б был больший угол для меньшего усилия при вытаскивании гвоздей
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший плотницкий молоток
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Невероятно простой в использовании и при этом прочный, цена хорошая
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за такой удобный и качественный молоток, меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
S K.

Достоинства:


Комментарий:
Получил быстро, справляется со своей работой быстро ,легко, не скользит из рук.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Головка на ручке сидит хорошо, не люфтит. Длина и вес оптимальный.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Крупов В.

Достоинства:


Комментарий:
Неожиданно но цепляет даже совсем мелкие гвозди. Удобный, не скользит и легкий.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Саша К.

Достоинства:


Комментарий:
Молоток хороший, фирма недорогой, дефектов и недостатков не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Борис С.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный и очень добротный . Свои функции выполняет лучше чем ожидалось . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Мика В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойный молот. Пользуюсь давно и постоянно . Крепкий, увесистый , все отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Удобный. Прошел стройку бани.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Владимир У.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшая цена за молоток хорошего качества. Свою работу выполняет на ура
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Левон А.

Достоинства:


Комментарий:
классный молоток держится в руке хорошо соответствует всё по качеству и в описании
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
лучшие молотки от матрикс! молодцы так держать! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Игорь Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне симпатичный, сталь хорошего качества, материал из которого изготовлена ручка тоже качественная, обрезиненная. Работать таким молотком одно удовольствие. Цена достойная
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Сама по себе фирма уже говорит о качестве. Ручка очень удобная, совершенно не скользит. Всё соответствует заявленным параметрам
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Руслан У.

Достоинства:


Комментарий:
Молоток, то что надо. В моей работе как раз нужен такой компактный
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный молоток, соответствует заявленным характеристикам, своей ценовой категории достойный товар
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный. Увесистый. Добротный
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Алина К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл отлично упаковано,пока в деле не использовали. Но думаю отлично справится своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер, очень доволен!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Молоток-гвоздодер - 1 шт
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
331
Страна производитель
Китай
Описание
Молоток-гвоздодер, 570 г, MATRIX 10463 изготовлен из инструментальной стали. Рабочая часть бойка закалена и доведена до твердости 55 HRc. Удобная обрезиненная рукоятка обеспечит надежный захват, а значит, молоток не будет выскальзывать во время работы. Предназначен как для строительных, так и для монтажных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Армашула Е.

Достоинства:


Комментарий:
Боек не деформируется, в руке лежит отлично не скользил.Вес и размер оптимальный.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Виктор Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный молоточек, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Я был приятно удивлен качеством молотка. Прям превзошел мои ожидания за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Ivan O.

Достоинства:


Комментарий:
Надежный и стабильный, никогда не подводил. Отличная покупка
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Герасим К.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество исполнения, крепкий. Заслуживает 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Фома Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Ярик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Простой в использовании и невероятно эффективный! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую однозначно ! молоток полностью металлический и под ручкой тоже, долбил нежалея. Единственное что хотелось бы это где место гвоздодера что б был больший угол для меньшего усилия при вытаскивании гвоздей
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший плотницкий молоток
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Невероятно простой в использовании и при этом прочный, цена хорошая
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Борис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за такой удобный и качественный молоток, меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
S K.

Достоинства:


Комментарий:
Получил быстро, справляется со своей работой быстро ,легко, не скользит из рук.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Головка на ручке сидит хорошо, не люфтит. Длина и вес оптимальный.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Крупов В.

Достоинства:


Комментарий:
Неожиданно но цепляет даже совсем мелкие гвозди. Удобный, не скользит и легкий.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Саша К.

Достоинства:


Комментарий:
Молоток хороший, фирма недорогой, дефектов и недостатков не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Борис С.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный и очень добротный . Свои функции выполняет лучше чем ожидалось . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Мика В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойный молот. Пользуюсь давно и постоянно . Крепкий, увесистый , все отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Удобный. Прошел стройку бани.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Владимир У.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшая цена за молоток хорошего качества. Свою работу выполняет на ура
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Левон А.

Достоинства:


Комментарий:
классный молоток держится в руке хорошо соответствует всё по качеству и в описании
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
лучшие молотки от матрикс! молодцы так держать! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Игорь Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне симпатичный, сталь хорошего качества, материал из которого изготовлена ручка тоже качественная, обрезиненная. Работать таким молотком одно удовольствие. Цена достойная
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Сама по себе фирма уже говорит о качестве. Ручка очень удобная, совершенно не скользит. Всё соответствует заявленным параметрам
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Руслан У.

Достоинства:


Комментарий:
Молоток, то что надо. В моей работе как раз нужен такой компактный
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный молоток, соответствует заявленным характеристикам, своей ценовой категории достойный товар
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный. Увесистый. Добротный
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Алина К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл отлично упаковано,пока в деле не использовали. Но думаю отлично справится своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер, очень доволен!


Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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