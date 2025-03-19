Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
В наличии
Код товара: 577423
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860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Молоток-гвоздодер - 1 шт
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
331
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х4
Вес, кг.
1
Описание товара Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463)
Молоток-гвоздодер, 570 г, MATRIX 10463 изготовлен из инструментальной стали. Рабочая часть бойка закалена и доведена до твердости 55 HRc. Удобная обрезиненная рукоятка обеспечит надежный захват, а значит, молоток не будет выскальзывать во время работы. Предназначен как для строительных, так и для монтажных работ.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Молоток-гвоздодер - 1 шт
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
331
Страна производитель
Китай
Молоток-гвоздодер, 570 г, MATRIX 10463 изготовлен из инструментальной стали. Рабочая часть бойка закалена и доведена до твердости 55 HRc. Удобная обрезиненная рукоятка обеспечит надежный захват, а значит, молоток не будет выскальзывать во время работы. Предназначен как для строительных, так и для монтажных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Боек не деформируется, в руке лежит отлично не скользил.Вес и размер оптимальный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный молоточек, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Я был приятно удивлен качеством молотка. Прям превзошел мои ожидания за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Надежный и стабильный, никогда не подводил. Отличная покупка
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество исполнения, крепкий. Заслуживает 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
Простой в использовании и невероятно эффективный! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую однозначно ! молоток полностью металлический и под ручкой тоже, долбил нежалея. Единственное что хотелось бы это где место гвоздодера что б был больший угол для меньшего усилия при вытаскивании гвоздей
Достоинства:
Комментарий:
хороший плотницкий молоток
Достоинства:
Комментарий:
Невероятно простой в использовании и при этом прочный, цена хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за такой удобный и качественный молоток, меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Получил быстро, справляется со своей работой быстро ,легко, не скользит из рук.
Достоинства:
Комментарий:
Головка на ручке сидит хорошо, не люфтит. Длина и вес оптимальный.
Достоинства:
Комментарий:
Неожиданно но цепляет даже совсем мелкие гвозди. Удобный, не скользит и легкий.
Достоинства:
Комментарий:
Молоток хороший, фирма недорогой, дефектов и недостатков не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
Стильный и очень добротный . Свои функции выполняет лучше чем ожидалось . Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный молот. Пользуюсь давно и постоянно . Крепкий, увесистый , все отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Удобный. Прошел стройку бани.
Достоинства:
Комментарий:
Небольшая цена за молоток хорошего качества. Свою работу выполняет на ура
Достоинства:
Комментарий:
классный молоток держится в руке хорошо соответствует всё по качеству и в описании
Достоинства:
Комментарий:
лучшие молотки от матрикс! молодцы так держать! спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Внешне симпатичный, сталь хорошего качества, материал из которого изготовлена ручка тоже качественная, обрезиненная. Работать таким молотком одно удовольствие. Цена достойная
Достоинства:
Комментарий:
Сама по себе фирма уже говорит о качестве. Ручка очень удобная, совершенно не скользит. Всё соответствует заявленным параметрам
Достоинства:
Комментарий:
Молоток, то что надо. В моей работе как раз нужен такой компактный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный молоток, соответствует заявленным характеристикам, своей ценовой категории достойный товар
Достоинства:
Комментарий:
Удобный. Увесистый. Добротный
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл отлично упаковано,пока в деле не использовали. Но думаю отлично справится своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Просто супер, очень доволен!
Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер, 570г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка Matrix (10463)
Достоинства:
Комментарий:
Боек не деформируется, в руке лежит отлично не скользил.Вес и размер оптимальный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный молоточек, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Я был приятно удивлен качеством молотка. Прям превзошел мои ожидания за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Надежный и стабильный, никогда не подводил. Отличная покупка
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество исполнения, крепкий. Заслуживает 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
Простой в использовании и невероятно эффективный! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую однозначно ! молоток полностью металлический и под ручкой тоже, долбил нежалея. Единственное что хотелось бы это где место гвоздодера что б был больший угол для меньшего усилия при вытаскивании гвоздей
Достоинства:
Комментарий:
хороший плотницкий молоток
Достоинства:
Комментарий:
Невероятно простой в использовании и при этом прочный, цена хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за такой удобный и качественный молоток, меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Получил быстро, справляется со своей работой быстро ,легко, не скользит из рук.
Достоинства:
Комментарий:
Головка на ручке сидит хорошо, не люфтит. Длина и вес оптимальный.
Достоинства:
Комментарий:
Неожиданно но цепляет даже совсем мелкие гвозди. Удобный, не скользит и легкий.
Достоинства:
Комментарий:
Молоток хороший, фирма недорогой, дефектов и недостатков не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
Стильный и очень добротный . Свои функции выполняет лучше чем ожидалось . Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный молот. Пользуюсь давно и постоянно . Крепкий, увесистый , все отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Удобный. Прошел стройку бани.
Достоинства:
Комментарий:
Небольшая цена за молоток хорошего качества. Свою работу выполняет на ура
Достоинства:
Комментарий:
классный молоток держится в руке хорошо соответствует всё по качеству и в описании
Достоинства:
Комментарий:
лучшие молотки от матрикс! молодцы так держать! спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Внешне симпатичный, сталь хорошего качества, материал из которого изготовлена ручка тоже качественная, обрезиненная. Работать таким молотком одно удовольствие. Цена достойная
Достоинства:
Комментарий:
Сама по себе фирма уже говорит о качестве. Ручка очень удобная, совершенно не скользит. Всё соответствует заявленным параметрам
Достоинства:
Комментарий:
Молоток, то что надо. В моей работе как раз нужен такой компактный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный молоток, соответствует заявленным характеристикам, своей ценовой категории достойный товар
Достоинства:
Комментарий:
Удобный. Увесистый. Добротный
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл отлично упаковано,пока в деле не использовали. Но думаю отлично справится своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Просто супер, очень доволен!