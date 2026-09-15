Болторез, 300 мм/12" Matrix (78525)
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 648974
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680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х11х3
Вес, г.
783
Описание товара Болторез, 300 мм/12" Matrix (78525)
Болторез Matrix 78525 длиной 300 мм/12 дюймов применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 4 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и спасателям, строителям и другим профессионалам на выездных работах.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
- Эффективность — двойной рычажный механизм увеличивает прилагаемое усилие, значительно облегчая работу.
- Ремонтопригодность — рабочая головка разбирается, поэтому ее легко заменить при необходимости.
- Комфортная работа без усталости — инструмент весит 750 г, а рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Болторез Matrix 78525 длиной 300 мм/12 дюймов применяется для перекусывания арматурных стержней, болтов, прутков и проволоки из стали толщиной до 4 мм. Он пригодится как частным мастерам, так и спасателям, строителям и другим профессионалам на выездных работах.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — режущие кромки закалены до твердости 58-60 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
- Эффективность — двойной рычажный механизм увеличивает прилагаемое усилие, значительно облегчая работу.
- Ремонтопригодность — рабочая головка разбирается, поэтому ее легко заменить при необходимости.
- Комфортная работа без усталости — инструмент весит 750 г, а рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Болторез, 300 мм/12" Matrix (78525) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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