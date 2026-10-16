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Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ трубный Sturm! 1045-02-1

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Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 1
Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 2
Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 3
Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 4
Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 5
Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 6
Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 7
Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ключ
  • Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 1
  • Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 2
  • Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 3
  • Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 4
  • Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 5
  • Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 6
  • Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 7
  • Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ключ трубный Sturm! 1045-02-1
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ключ
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Ключ трубный Sturm! 1045-02-1

Закалённые до 48-52 HRC рабочие кромки сохраняют свою прочность при самых тяжёлых условиях работы. Зубцы прогрессивной формы обеспечивают самоблокирующий захват деталей. S-образная форма губок позволяет фиксировать трубу в трёх точках для наилучшего захвата. Специальное антикоррозийное покрытие обеспечивает надёжную защиту от ржавчины.



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Отзывы о товаре Ключ трубный Sturm! 1045-02-1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ключ
Страна производитель
Китай
Описание
Закалённые до 48-52 HRC рабочие кромки сохраняют свою прочность при самых тяжёлых условиях работы. Зубцы прогрессивной формы обеспечивают самоблокирующий захват деталей. S-образная форма губок позволяет фиксировать трубу в трёх точках для наилучшего захвата. Специальное антикоррозийное покрытие обеспечивает надёжную защиту от ржавчины.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ трубный Sturm! 1045-02-1 - по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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